彰化男稱中3600萬樂透！騙好友：先借錢還卡債　騙走近10萬下場曝

▲彰化一名顏男騙朋友中樂透還卡債，遭依詐欺取財罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名顏姓男子因缺錢花用，向朋友騙稱自己「中樂透彩3600萬」，但要先借錢處理卡債，之後「願意多還些錢」。友人一聽深信不疑，9個月間共匯款79次，共96,853元，顏還騙另名男子購買遊戲裝備1100元，但他拿到錢後花卻將錢花光，2名被害人報警提告。顏至法院審理時才坦承犯案，由於未履行和解10萬元，遭判處應執行7月徒刑，可易科罰金、沒收詐騙所得。

根據判決書，顏男曾於2018年犯幫助犯詐欺取財罪，遭新北地院判處5月徒刑，該案發生於2022年1月間，顏向蔡姓友人佯稱樂透中獎3,600多萬元，但要先借款處理信用卡債問題，「願意會多還一些錢」。蔡男以為顏男有錢，便答應借款，自同年1月7日起至9月4日止，接續匯款79次至顏男帳戶，金額共9萬6,853元；另外，顏男又在同年8月10日向林男佯稱，可出售某遊戲裝備，林因此轉帳1,110元至顏妻的一卡通帳戶內，不料，顏收到錢後卻花光殆盡。

法院指出，顏男在偵查階段否認犯行，審理階段才坦承，且雖與蔡姓友人達成10萬元和解協議，卻未履行，依犯詐欺取財罪、累犯，2罪分別判處5月、3月徒刑，應執行有期徒刑7月，可易科罰金，詐騙所得扣除已償還的2495元，剩餘9萬4358元予以沒收，若無法沒收，則追徵其價額。