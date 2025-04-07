怪男持打火機襲警！遭噴辣椒水反制搜出3刀　瞎扯「靈體附身」

記者張君豪／台北報導

去年11月16日文山一警分局木柵所警員在外巡邏時接獲110勤指中心轉報，轄區內有一林姓男子（55歲）在文山區保儀路9號某金融機構前行為怪異，林男堵住金融機構的ATM大門口，持雨傘阻擋他人使用ATM。木柵所警員獲報後，趕赴現場準備依法盤查，林男卻突然轉身逃逸，警方立即追捕並予以攔阻。

▲林男自稱遭靈體附身才會攻擊警察，遭警方強制送醫並依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





警方攔查過程中，林男情緒激動、持改造打火機朝警員發動攻擊，警員見狀立刻使用辣椒水反制，兩名警員合力將林男制伏。警方依法搜身，在林男身上搜出摺疊刀、剪刀與小型刀具3把刀械。

林男被捕後瞎掰自己「遭靈體附身」、「受靈體指引」才會作出攻擊行為，警方鑑於林男語焉不詳舉止詭異，為防止他持續攻擊其他民眾，依規定通報119將其強制送醫，訊後依妨礙公務及觸犯社會秩序維護法等罪嫌送辦。



文山一警方強調，警方依法執勤絕不容許遭受攻擊或干擾，對於任何危害治安、挑戰公權力之行為，均會依法究辦。

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