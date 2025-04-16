30億老董「上億荒淫趴」照片流出　正宮嫁他50年還靠娘家接濟

▲楊妻（圖）不滿被楊智雄糟蹋數十年，決定向本刊投訴，爭個公道。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價30億元的股票上市公司信大水泥董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，不僅花上億元購買豪華遊艇、找泳裝辣妹上船飲酒作樂，甚至連楊妻人在家裡，也直接把傳播妹帶回家過夜，還常出言霸凌太太、子女。

楊妻說，為了方便與辣妹同歡，楊智雄還花1億6千萬元，購買了1艘豪華遊艇「信天翁號」，這艘船早年停泊泰國，楊一休假就直飛當地、找泰妹上船飲酒作樂，近年則把船開回台灣，停靠在淡水的漁人碼頭，楊每逢週末就邀傳播妹、黑道友人一起上船狂歡。

▲楊智雄花1億多元買的遊艇「信天翁號」，目前停在淡水的碼頭。

「他真的很過分、很誇張！」楊妻說，丈夫非常有錢，為了派頭，不僅在遊艇上大發小費，還把家中的幫傭叫到船上清理派對留下的垃圾、酒瓶，她也多次聽聞丈夫在船上左擁右抱，讓她十分難堪。更扯的是，楊智雄還直接把他與泳裝辣妹的合照放上個人臉書，年逾70的男人與20多歲的年輕辣妹相擁，楊臉上露出得意笑容，但看在妻子眼裡，卻格外刺眼。

楊妻對本刊表示，她與楊智雄在1976年結婚，丈夫婚後花邊不斷，越老越誇張。「一個70多歲的上市公司董事長，抱著20多歲、比自己女兒年紀還小的年輕辣妹喝酒，完全不顧股東、員工如何看待！」楊妻說，她之前還會苦口婆心勸丈夫，但是楊根本不當一回事，讓她十分心寒。

▲一群辣妹受邀到楊智雄（左1）的遊艇開趴，楊拍照時笑得非常開心。

雖然對外面的女人出手闊綽，楊智雄卻對家人一毛不拔，楊妻表示，別說是董事長夫人的尊榮，自己連做人的基本尊嚴都沒有，丈夫現在只給她1萬元當作家用，楊妻痛批：「養狗也不止這個數字！為了養這個家，我甚至還需要娘家接濟，不知道的人以為我身為董娘、養尊處優，真相卻很不堪！」

更離譜的是，楊智雄還告訴傭人，他跟太太吃的米要分開買、分開煮，他可以吃太太的，但是太太不能吃他的，且煮飯做菜要他親眼看到才會吃，就因擔心家人會下毒謀害。

除了多疑、小氣、好色，楊妻還指控丈夫長期言語霸凌，甚至動手動腳。某次楊智雄凌晨酒醉回家，竟出手拍打兒子，理由只是不滿兒子穿當兵時的海軍陸戰隊內衣，另外，媳婦染頭髮也被楊指責：「當初妳嫁到楊家，我還沒嫌妳出身低！」不只罵兒子、媳婦，楊還會把妻子叫到3樓房間飆罵，甚至說她「討客兄」、對她比中指，完全不給太太留顏面。

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