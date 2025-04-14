埔天桐慶迎客情桐花祭4／19登場　客家名廚600份創意料理邀嘗鮮

▲2025桐花祭「埔天桐慶迎客情」將於4月19日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為落實「活化客庄、文化深耕、藝術造鎮」之願景，南投縣政府與埔里鎮公所特別在桐花綻放時節舉辦桐花祭系列活動，其中「埔天桐慶迎客情」將於19日在埔里鎮廣成里小埔社客家文化園區舉行，邀請民眾一同參加，感受並了解客家傳統祭典之美與好吃、好玩的客家文化。

埔里鎮公所10日舉行宣傳記者會，由埔里鎮客家文化發展協會成員演出客家小調揭開序幕，包括鎮長廖志城與多位縣議員、鎮民代表和里長出席；廖志城表示，全鎮人口有7萬多人，客家人口大約2萬人，希望透過桐花祭，傳承與推廣客家文化，本並吸引觀光人潮，帶動埔里的經濟發展，次活動內容包括伯公祭儀、桐賞客音、桐遊市集、百人牛汶水DIY、桐食客菜、闖關活動，更有「千茭百變—桐花小旅行」。

其中「千茭百變—桐花小旅行」活動，民眾只要從1月1日至4月18日於埔里地區飯店、民宿住宿或於鎮內各餐飲業者消費，憑發票累積滿500元，即可免費參加遊程體驗活動，包括漫遊社區步道、茭白筍農事體驗、茭白筍冰淇淋DIY，活動開放報名即秒殺額滿，足見其高人氣與吸引力。

活動當天還有許多精彩表演、客家市集、闖關活動、客家美食品嚐，現場將邀請榮獲「FDA廚師新秀獎」的客家名廚詹志強，烹調10道創意客家料理600份；上午10時30分與中午12時還將分二場次，各發放100張面額100元的市集券，供在現場攤位消費使用，數量有限，送完為止。

縣府客家發展所所長蔡淑后指出，埔里的客家人口數接近3成，且鎮公所從未缺席客家事務推展工作，並年年參與客家桐花祭活動，今年埔里客協結合社區長照站進行客家歌舞巡演，也將客家文化、手工藝帶入社區，用多元形式推廣客家文化，值得鼓勵；縣府除多次建議中央客委會將埔里列客家重點發展區，也希望與公所合作開辦客語研習班，鼓勵公所同仁、民眾來參加客語認證，提升爭取客家重點發展區、推廣客家文化資源的機會。

鎮公所民政課指出，希望透過桐花祭多元活動展現客家文化特色，強化民眾對自然環境和生態保護的重視，同時藉由創新行銷方式，吸引年輕族群參與，讓埔里的客家文化故事持續被看見，歡迎民眾19日到埔里親身感受融合客家人文與自然美景的活動。