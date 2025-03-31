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草屯鎮酷比及中山公園　南投縣府協助施工改善

▲南投縣政府與草屯鎮公所合作，提升酷比及中山公園遊憩品質。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與草屯鎮公所合作，提升酷比及中山公園遊憩品質。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮酷比親子運動公園去年10月開幕迄今，每逢假日便有許多親子遊憩，也吸引許多攤販餐車到場營業，衍生停車和管理問題；南投縣政府規劃整理游泳池及體育館後方的閒置空間及周邊道路，讓攤販集中營業，另中山公園內設施年久失修，也將以最高2000萬元經費進行施工改善，同時新增遊戲場等設施。

南投縣長許淑華14日與草屯鎮長簡賜勝到場會勘，簡賜勝指出，他上任後即發現酷比公園周邊環境及停車問題需改善，中山公園的設施也損壞嚴重，感謝縣長重視且同意協助公所一同改善公共設施，讓民眾有更好的休閒及運動環境，提升生活品質。

▲南投縣政府與草屯鎮公所合作，提升酷比及中山公園遊憩品質。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，酷比公園方面除游泳池及體育館後方空地將作為攤販區，未來公園及草屯警分局後方的空間將委託給鎮公所規劃管理；改善工程包括鄰近道路重新鋪設瀝青混凝土路面，鋪設面積約2980平方公尺，設置截水溝、圍牆、菱形網圍籬、燈桿，解決周邊停車位不足及公有土地閒置、環境雜亂等問題，總經費約940萬元，預計工期180個工作天。

▲南投縣政府與草屯鎮公所合作，提升酷比及中山公園遊憩品質。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府與草屯鎮公所合作，提升酷比及中山公園遊憩品質。（圖／南投縣政府提供）

而草屯中山公園歷史悠久，平時運動的民眾非常多，由於年久失修，運動場看台斑駁龜裂、連鎖地磚不平、夜間照明不足，多處設施已不堪使用，周邊環境需要整修，希望藉由整體修繕，讓運動人口持續增加；公園旁的多功能球場於2年前改善後啟用，因當初中央補助經費較少，民眾反映周邊設施不足，此次將列入改善項目。

縣府說明，中山公園設施改善工程則包括地磚更換、看台修復及水泥漆粉刷、司令台後方地坪整修及新設人造大理石椅、排水溝整修及設置無縫彈性鋪面地板、更換景觀高燈燈具及廣場照明燈等，另新設置冒險遊戲場，以及規劃設置多功能球場的周邊設施，經費概估2000萬元，將由縣府補助一半，並協助鎮公所向中央爭取PU跑道及操場草皮改善補助經費，預計工期200個工作天。

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