趁深夜1小時內連偷2加油站2.6萬元　草屯警鷹眼追至雲林逮人

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮2家加油站於上月先後發現站內營收金錢在凌晨時分遭竊，共損失2萬6000元，警方獲報後立即展開調查，發現竊嫌利用深夜時段、加油站員工不注意時，偷偷進入辦公室及加油島竊取現金，經調閱轄內路口監視器，於2日內迅速掌握涉嫌人身分並前往雲林縣將其逮捕，全案依竊盜案移送法辦。

▲竊嫌於草屯鎮加油站偷取營收金錢，遭警方南下追緝查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，本案發生於2月24日凌晨，竊嫌前往位在草屯鎮中正路上的某家加油站，趁加油站員工不備，進入辦公室竊取零錢盒及現金，約1小時後又出現於3.8公里外的另一家加油站，利用員工短暫離開加油島之際，進入加油島內竊取收銀機現金，並迅速逃離，兩間加油站事後分別向草屯派出所和中正派出所報案。

警方指出，獲報後隨即成立專案小組調閱監視器，但因嫌疑人犯案後採徒步離開，起初調閱監視器工作相當困難，但員警仍細心發現1部可疑車輛，進而掌握其動向，並比對出嫌疑人身分與居所，發現嫌疑人一路鎖定加油站行竊，為避免更多業者受害，馬上前往其居住地雲林縣追緝，並於某處停車場遭遇犯嫌將其逮捕，全案依竊盜案移送南投地檢署偵辦。

分局長劉千祥呼籲業者應多加留意放置金錢處應加裝防竊措施，若人員離開應加以上鎖，避免肖小有機可趁；如有發現可疑治安狀況，可撥打110報警電話或向當地派出所報案。