　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中好人好事揭曉　77歲環保志工王鄭金妹獲得表揚

▲好人好事代表。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市政府今天公布2025年好人好事代表，共有24人獲選。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市114年好人好事代表選拔今天揭曉，共有24人獲選，最年長的是加入環保志工隊14年、77歲的王鄭金妹，不僅常主動協助獨居長者，也會在關懷據點幫忙備餐及烹煮，獲得表揚實至名歸。

台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰表示，各個獲選代表背後都有動人故事，有人將公益活動視為日常生活，還以身作則，帶著孩子加入行善行列；也有人因幼時吃苦，立志回饋社會。

選拔表揚委員會主委徐靜鈴透露，為確保選拔過程的公正性，協會從年初開始向各大機關和團體發函，邀請符合條件的候選人，並通過初審、複審和決審等多層次評選程式，最終確認表揚名單。

住台中市大安區的77歲王鄭金妹是今年最年長的當選人，14年前加入環保志工隊擔任第2班班長，帶領其他志工清掃社區；另外還擔任8年多的社區關懷據點志工，幫忙備餐、烹煮、分裝餐盒到打掃廚房等工作。

另外，現任台中市警察局第六分局市政派出所所長的曾一峰，出生於苗栗鄉下，從小父母就教導對社會要有責任感。他指出，在處理社會案件時，常會發現身後淒涼的被害人，他會幫忙尋求慈善團體協助，幫助弱勢也是他投身警察的原因之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司爆掏空上億　創辦人家族遭約談
21歲男大生腦死器捐　3寶爸「等1000天配對成功」淚謝：替
大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰
大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處　戰獨裁行動晚間集結
快訊／台中火力發電廠「工人墜涵洞」頭、鼻出血！　搶救無效亡
大罷免燒校園！北藝大生轟「青鳥像邪教入侵」　校方：尊重學生
快訊／巨石砸扁車子！　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

屏東以栗國小學童參訪東港分局　體驗波麗士日常

台中好人好事揭曉　77歲環保志工王鄭金妹獲得表揚

中配二代樣態多　立委鍾佳濱籲政府：盡速提出周延配套

【廣編】新北借鏡荷蘭推動科技產業與市場改建經驗　強化產業量能與庶民經濟雙引擎

雲林三條崙海洋教育中心完工　助學生沉浸式認識海洋

蘇清泉立法院質詢　卓揆承諾屏南快提前至2030年完工

基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

金獎陣容領銜製作　崑大視訊系打造60週年校慶大片首映讚譽如潮

民間反詐騙協會拜會警察大學　校長楊源明：科技打擊科技、協力反詐

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

屏東以栗國小學童參訪東港分局　體驗波麗士日常

台中好人好事揭曉　77歲環保志工王鄭金妹獲得表揚

中配二代樣態多　立委鍾佳濱籲政府：盡速提出周延配套

【廣編】新北借鏡荷蘭推動科技產業與市場改建經驗　強化產業量能與庶民經濟雙引擎

雲林三條崙海洋教育中心完工　助學生沉浸式認識海洋

蘇清泉立法院質詢　卓揆承諾屏南快提前至2030年完工

基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

金獎陣容領銜製作　崑大視訊系打造60週年校慶大片首映讚譽如潮

民間反詐騙協會拜會警察大學　校長楊源明：科技打擊科技、協力反詐

全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

媽媽大腸癌末期「放棄治療」！　黃宏軒沉重吐心聲：很大的恐懼

高爾宣樂當女兒傻瓜「逛街多了一變化」　愛上Emporio Armani爸爸牌西裝

「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

陳克羿下二軍誰頂替輪值？古久保賣關子笑答：大谷、山本

美財長稱中國投資拉美是「貪婪」　陸外交部嗆：無權品頭論足

車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

康和證爆掏空上億　創辦人家族涉「領人頭顧問費」遭約談

川普頭痛！中國供應商教「暗黑手法」鑽漏洞　亞馬遜賣家逃稅惹議

隨隊火腿一軍　古林睿煬：很興奮！期待初登板

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

地方熱門新聞

台中小貨車離奇自撞3傷　女駕駛詭見「黑影竄出」急轉猛撞燈桿

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

桃園公辦都更　中壢財神大樓5月開說明會

埔天桐慶迎客情桐花祭　4／19登場

屏東婦暗夜哭泣　內埔警暖心關懷

黑橋牌「黑豬鴛鴦干貝粽」包裹山海珍饈共享五日節好滋味

桃園公幼教師暨契約進用人員　聯合甄選報名

打詐台南隊出擊黃偉哲攜手藝人譚艾珍守護市民安全

和逸飯店台南西門館人氣卡通《熊熊遇見你》打造卡通主題旅程！

南消健康數位轉型再進化力推全國首創智慧健康APP臨床試驗

桃園客家文化基金會　新任董監事橫跨產官學

民間反詐騙協會拜會警察大學　校長楊源明：協力反詐

新北動保溫馨代養　翻轉社恐犬命運

中配二代樣態多　鍾佳濱籲速提周延配套

更多熱門

相關新聞

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

台中市1名陳姓代書日前在臉書社團懸賞50萬元，請網友協尋愛貓「喵喵」，他說，只要貓咪能夠找回，不論是走失或是被抱走，他都會照給賞金。今天（15日）下午4時許，他公布好消息，在社團表示已經尋獲愛貓，至於是透過何種方式尋回、有無給出懸賞金，目前尚不得而知。

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

關鍵字：

好人好事台中

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前輔導長內內認了「直播沒人看」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面