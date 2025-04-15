台中好人好事揭曉　77歲環保志工王鄭金妹獲得表揚

▲台中市政府今天公布2025年好人好事代表，共有24人獲選。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市114年好人好事代表選拔今天揭曉，共有24人獲選，最年長的是加入環保志工隊14年、77歲的王鄭金妹，不僅常主動協助獨居長者，也會在關懷據點幫忙備餐及烹煮，獲得表揚實至名歸。

台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰表示，各個獲選代表背後都有動人故事，有人將公益活動視為日常生活，還以身作則，帶著孩子加入行善行列；也有人因幼時吃苦，立志回饋社會。

選拔表揚委員會主委徐靜鈴透露，為確保選拔過程的公正性，協會從年初開始向各大機關和團體發函，邀請符合條件的候選人，並通過初審、複審和決審等多層次評選程式，最終確認表揚名單。

住台中市大安區的77歲王鄭金妹是今年最年長的當選人，14年前加入環保志工隊擔任第2班班長，帶領其他志工清掃社區；另外還擔任8年多的社區關懷據點志工，幫忙備餐、烹煮、分裝餐盒到打掃廚房等工作。

另外，現任台中市警察局第六分局市政派出所所長的曾一峰，出生於苗栗鄉下，從小父母就教導對社會要有責任感。他指出，在處理社會案件時，常會發現身後淒涼的被害人，他會幫忙尋求慈善團體協助，幫助弱勢也是他投身警察的原因之一。