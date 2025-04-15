16歲產子…台中26歲3寶媽「護2幼女命喪火窟」！小四兒還不知死訊

▲台中3寶媽緊擁2幼女命喪火場，母見遺體運出崩潰。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市大里區中興路巷內一棟透天厝15日凌晨發生奪命火警！一名26歲林姓母親緊緊抱著7歲、5歲的女兒殞命，3人被發現時遺體已成焦屍。據了解，林女16歲產子，還有一個小學四年級的兒子，林女兒子還不知道母親、2個妹妹的死訊，令人鼻酸。

回顧整起事發經過，15日凌晨0時許，該棟透天厝疑似因3樓電線走火釀成火警，警消獲報到場時，發現火勢相當猛烈，3樓已陷入一片火海，而居住於3樓的林女及2個女兒因逃生不及，受困於寢室中，警消找到人時，林女將2個女兒護在懷中、3人遺體已燒到碳化，場面令人鼻酸。

林女阿姨透露，林女16歲生下一名兒子，目前就讀小學四年級的孩子平時由林女母親帶，林女2、3天就會前往探視一次，孩子目前還不知道母親及2個同母異父的妹妹已經離世，「還沒告訴他」。

林女阿姨表示，林女生下兒子後，打零工賺錢照顧孩子，雖然年輕時稍微叛逆一點，但很關心長輩，之前本來在工廠當作業員，幾個月前因搭男友的車出車禍骨折開刀，醫師建議休養半年到一年，因此最近都在家裡休息，不料卻遭遇火劫。

阿姨不捨提到，「她很孝順」，雖然不喜歡長輩嘮叨，但常常會打電話關心媽媽，就連自己之前心臟裝支架，林女也會體貼地打電話叫她不要太累。

而林女母親稍早在事發現場見遺體運出時，崩潰痛哭。據悉，目前林女及兩個女兒的遺體已送往殯儀館，檢方將於下午4時左右相驗，進一步釐清3人確切死因。

▲林女阿姨心痛不已。（圖／民眾提供）