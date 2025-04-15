台中大里惡火「母女3人相擁成焦屍」！　前夫接噩耗崩潰痛哭

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大里區中興路巷內一處連棟透天厝今(15日)凌晨0時許傳出火警，現場一名26歲的林姓母親與7歲、5歲的女兒逃生不及，林女緊緊抱住2個孩子，被發現時已遺體已經燒到碳化。據了解，林女已經與前夫離婚，目前居住在黃姓男友家，未料竟會發生奪命惡火；前夫獲悉後立即趕到現場，得知母女3人不幸葬身火窟後，當場崩潰痛哭。

▲台中大里火警，母女3人相擁葬身火窟。（圖／記者游瓊華翻攝）

據了解，林女曾有過一段婚姻，並與前夫生下7歲、5歲兩個女兒，後夫妻二人離異，但林女仍與前夫維持友好關係，前夫也時常會來陪伴兩個女兒，父女關係十分良好。林女在離婚後與現任男友黃男交往，並帶著2個女兒搬到黃男住家居住，平時4人就住在3樓後側房間。

▲林女前夫得知噩耗後當場崩潰痛哭。（圖／記者游瓊華翻攝）

今凌晨0時許，該棟透天厝因不明原因發生火警，火舌自3樓竄出，且火勢十分猛烈，警消趕抵現場時3樓已經陷入一片火海；而林女與2個女兒來不及逃生、受困在寢室中，林女疑似自知已無法逃掉，最後時刻緊緊抱住2個摯愛的女兒，以肉身護女，待警消發現時，母女3人抱在一起、遺體已經燒到碳化，場面令人鼻酸。

林女的黃姓男友當時外出訪友不在家中，逃過奪命大火，在得知噩耗後立即趕回家，神情十分凝重；而林女前夫接獲消息時也立即趕到現場，在得知2個女兒與前妻均罹難後，情緒當場崩潰、蹲地掩面痛哭。

警消初步了解，現場為2樓加強磚造、3樓鐵皮加蓋建物，火勢於0時31分控制、40分撲滅，現場燃燒家具及雜物，燃燒面積約40平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

▲男友黃男得知噩耗後趕回家中，神情凝重。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼大里民宅凌晨傳出火警，火舌從3樓竄出。（圖／翻攝記者爆料網）