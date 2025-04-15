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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠狂轟幫陸洗產地　陳玉珍：關稅談判期不會修法、不刺激罷免

▲▼陳玉珍聯訪 回應張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修正離島建設條例，遭民進黨立委質疑公然替中國洗產地。陳玉珍對此強調，台灣本島已有7大自由貿易港區，若自貿港區等於洗產地，應先檢討本島制度。不過，陳玉珍也表示，為避免替罷免添柴火，在台美關稅談判期間，她不會推動金門自貿港區進入經濟委員會實質審查，但這段時間內，也請行政院提出設立金門自貿港區的修法版本。

陳玉珍指出，金門目前尚未成立自貿港區，相關提案仍處於修法草案階段。然而民進黨卻將其描繪為「中國洗產地破口」，甚至將其與對美談判、大罷免行動相互牽扯，頻頻潑髒水、抹黑造謠，令人遺憾。

陳玉珍也質疑，台灣本島已有七大自由貿易港區，包括高雄港、台南安平港等，若自貿港區等同洗產地漏洞，民進黨應先行檢視本島現有制度，而非針對尚未成形的金門特別杯葛。她強調，《自由貿易港區設置管理條例》為全國適用法律，即使未來《離島建設條例》三讀通過，仍須受自由港區條例規範，並由關務署依法查驗，「民進黨政府若對海關沒有信心，那應該檢討的是整體制度，而不是阻擋金門的地方發展。」

陳玉珍重申，金門若能成立自貿港區，其管理機制與洗產地防範措施，都將比照其他港區辦理，絕不寬鬆，也願接受更嚴格的監督與審查，「我們只要求金門與高雄、台南平起平坐，別被歧視。」

考量當前台美關稅談判進行中，陳玉珍說，為避免成為政治炒作與談判破裂的藉口，也不願再讓地方成為不當罷免的靶子，她不會推動相關法案進入立法院經濟委員會實質審查，盼中央單位能於此期間提出具體修法版本，為金門發展打下堅實基礎，成為我國第8個自貿港區。

最後，陳玉珍呼籲，民進黨應正視金門民眾長期以來對經濟發展的期待，不應再用政治標籤模糊焦點，「不要再讓鄉親寒心！」

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國民黨陳玉珍罷免離島建設條例

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