不捨藍營青年被查！　王鴻薇哭了：民進黨用骯髒方式對付年輕人

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免綠委領銜人14日涉嫌偽造罷免連署遭到約談，最終6人分別以20萬至50萬元交保。對此，國民黨立委王鴻薇今（15日）落淚表示，自己覺得這個國家怎麼可以這樣欺負年輕人，還有公義嗎？用骯髒、齷齪的方式去對付年輕人，看起來就是在保護民進黨立委不被罷免、二階段連署連不下去，所以拜託大家把悲憤化為力量，一起去連署，如果退縮、懦弱了，就完全中了執政黨的計。



推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，14日遭調查局搜索，依偽造文書、違反個資等罪嫌，將「罷吳四騎士」以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等4人約談到案，經台北地檢署漏夜複訊後，6人分別以20萬至50萬元交保。

對此，王鴻薇於節目《千秋萬事》表示，自己覺得這個國家怎麼可以這樣欺負年輕人，只是因為他們要罷免的是執政黨的立委，執政黨就可以用這樣的方式去欺負年輕人，這個國家還有公義嗎？真的太過分了。

王鴻薇講到激動也紅了眼眶，她表示，因為自己是政治人物，知道很多年輕人對政治滿懷理想跟抱負，現在這種事情真的太不公平了，口口聲說民主、說罷免是公民權利，結果當年輕人在行使權利時，執政黨用的是骯髒、齷齪的方式去對付年輕人，這個國家跟政府太低級了。

王鴻薇說，法務部長鄭銘謙就甘願做民進黨的打手嗎？只為了鞏固政權嗎？鞏固政權要透過選舉，而不是用這樣的方式，而不是用現在這樣的方式，看起來就是在保護民進黨立委不被罷免，二階段連署連不下去。

王鴻薇強調，所以拜託大家把悲憤化為力量，一起去連署、一起勇敢，因為如果退縮、懦弱了，就完全中了執政黨的計，他們的目的也達成了。

▼國民黨立委王鴻薇落淚。（圖／翻攝自YouTube／觀點千秋萬事）