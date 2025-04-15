藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

▲北市立委罷免連署偽造文書案，吳思瑤罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調調查連署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的名單中出現抄襲名冊、多名死人連署狀況，14日針對此案進行搜索，包括「罷吳四騎士」在內，共6名被告依20萬元至50萬元不等金額交保，而藍委羅智強、王鴻薇、徐巧芯、李彥秀等人昨晚也帶支持者赴北檢聲援。對此，沈伯洋表示，這些藍委不是聲援，是消費，當初在李孝亮的貼文底下留言「加油」的那些立委，當時根本不是在幫他，是在害他。把這些青年推向法律邊緣，現在人被查了，又裝無辜在現場抗議，操作成政治打壓。

藍營發動罷免綠委，一階15案連署全數都是補件通過，光是死人連署數累積高達1748份，每案不合格數都落在3至4成，錯假率誇張，其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案領銜人都因死亡連署、被冒名狀況過多，自行宣布撤案。

對於藍委齊聚北檢聲援涉抄名冊的「罷吳四騎士」，綠委沈伯洋表示，聽說幾位國民黨立委到北檢前直播抗議，聲援那群捲入偽造文書疑雲的國民黨青年軍。自己講過很多次了：連署書出現錯誤本來就可能發生，重點從來都不是「有沒有錯」，而是「為什麼錯」。

沈伯洋指出，錯誤可能是誤植，也可能是偽造，但如果錯誤率高達三四成，很容易讓人合理懷疑是「抄名冊」。而抄名冊，自然會涉及偽造文書的問題。但目前也只是嫌疑，還在司法偵辦中，沒有人定罪。那羅智強、徐巧芯、王鴻薇這幾位為何反應這麼大？

對於現場還有人喊：花蓮的案子也有錯，怎麼不查？要告發！沈伯洋表示，麻煩先搞清楚：花蓮的問題是拿到正規連署書後，印刷格式跑掉，印刷的人何來偽造？他手邊是有名冊？

沈伯洋直言，還記得當初在李孝亮的貼文底下留言「加油」的那些立委嗎？你們當時根本不是在幫他，是在害他。把這些青年推向法律邊緣，現在人被查了，又裝無辜在現場抗議，操作成政治打壓，「說真的，你們的聲援，不過是另一種消費」。