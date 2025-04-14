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嗆賴清德「有種抓我進北檢」　羅智強怒：明明兩邊連署都有瑕疵

▲▼國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人與支持者在北檢外聲援遭約談的罷團提議人。（圖／記者黃哲民攝）

▲藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人赴北檢外聲援遭約談的罷團藍軍。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今（14日）指揮調查局兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安住處，並約談6人說明。國民黨立委羅智強晚間現身北檢外抗議，「把我抓進去，我都沒那怒，因為起碼你有種！現在卻抓我的幕僚和這些年輕人。」並警告台灣人，檢調現在隨便抓青年藍軍，「下一個就輪到你！」

羅智強激動表示，民進黨的陽謀，就是透過消滅領銜人來護航吳思瑤、吳沛憶，明明連署瑕疵兩邊都有，但罷藍委的有查嗎？為什麼只查罷免綠委的？他痛批檢調是賴清德走狗，民進黨已是「實質戒嚴」，甚至比戒嚴更恐怖，只會用司法屠殺言論、屠殺在野，總統賴清德面臨經濟危機時選擇清算在野黨，「賴清德我直接跟你宣戰啦！」

針對辦公室主任陳冠安被約談，羅智強感嘆，陳冠安被檢調找藉口扣下來，是想以案牽案、無中生有、牽案大辦。他也預告，民進黨將用這種方式，一個一個找藉口清算在野黨立委，「這和柯文哲案像不像？柯文哲案有偵查不公開嗎？司法墮落到這種程度嗎？」

羅智強越講越激憤，稱自己真的怒極了，「把我抓進去，我都沒那怒，因為起碼你有種！現在卻抓我的幕僚和這些年輕人，他們犯的最大的最就是監督民進黨啊！」他也警告所有台灣人，檢調現在隨便抓青年藍軍，「下一個就輪到你」，因為民進黨要消滅還想監督政府的力量，而綠色恐怖早已籠罩在台灣上空。

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