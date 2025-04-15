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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷吳團體涉連署造假！6被告保金230萬　羅智強霸氣喊：我全出

▲▼羅智強 聯訪 說明辦公室主任陳冠安遭帶走。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，昨指揮調查局兵分6路搜索相關人士住處，並約談6人說明。檢察官複訊後，今（15日）凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。國民黨立委羅智強表示，「6英雄保金，我出！不讓賴清德清算年輕人！」

針對「罷吳四騎士」因涉嫌偽造連署遭搜索約談，昨晚國民黨青年軍陸續集結到北檢大門前抗議「司法不公」，警方為確保安全並維護秩序，加派警力並架設拒馬。羅智強昨日晚間現身北檢外聲援辦公室主任陳冠安，「把我抓進去，我都沒那怒，因為起碼你有種！現在卻抓我的幕僚和這些年輕人。」並警告台灣人，檢調現在隨便抓青年藍軍，「下一個就輪到你！」明明連署瑕疵兩邊都有，但罷藍委的有查嗎？為什麼只查罷免綠委的？他痛批檢調是賴清德走狗，民進黨已是「實質戒嚴」，甚至比戒嚴更恐怖！

羅智強今晨發文指出，司法與檢調如同打仗般兵分多路、拂曉出擊，以不對等規格，大動作搜索並帶走6位年輕人，這些人不是黑道、不是貪污犯，而是站在民主前線、勇於發聲的年輕人，經過近24小時的折騰，他們最後以每人20萬到50萬元不等的保金交保，合計高達230萬元。這筆錢，對年輕人來說不是小數目；羅智強表示，「如果他們願意接受，我決定從我與太太房屋貸款的500萬中撥出230萬元，全額支援這6位年輕人的保金！而其中一位，就是我親自栽培、最得力助手陳冠安。」

羅智強續指，陳冠安長期在網路上理性批評政府、積極參與公民行動，唯一的「罪名」就是——敢於監督民進黨政府！他指出，根據掌握的訊息，這場行動根本不是為了連署案，搜索陳冠安只是藉口。真正的目的是試圖「刺探羅智強辦公室的運作細節」，以案牽案、進一步擴大打擊異己，「也就是說，目標其實是我——羅智強」，他更懷疑，如無意外，陳冠安手機裡所有和他的對話記錄，今天早上就會送到賴清德的辦公桌上。

羅智強嗆賴清德，「要清算，就衝著我來！別去欺負這些正直、熱血的年輕人！」自己不會被嚇退；他也對六位獲交保的年輕人說，「保金，我出！你們不是孤軍奮戰！」這場戰役一起打，沒有一個人會被留下。

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