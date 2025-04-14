關稅戰美中互槓！　BBC曝習近平「根本不需要讓步」

▲川普與習近平互不讓步，美中貿易戰火恐怕進一步延燒。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美中貿易戰火升溫，川普向支持者吹噓，只要祭出關稅打擊，很容易就能迫使中國屈服。但事實證明，這是極具誤導性的想法。在關稅問題上，北京絕不會向華府讓步或投降，因為「根本不需要這麼做」。

BBC報導，儘管在歷經多年的房地產危機、過度膨脹的地區債務、持續的青年失業率問題之後，中國一直苦苦掙扎於解決大量經濟難題，顯然不願意與美國陷入貿易戰。不過，中國領導人多次喊話，不會屈服於川普政府的「霸凌」，而他們確實也有能力做到這一點。

事實上，在關稅戰開打之前，中國確實對美國大量傾銷商品，但也僅占該國GDP的2%左右。相反地，北京對華府祭出的反制關稅，顯然也會傷害美國出口。

習近平11日在北京會晤西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）時說，中國與歐盟應該聯手抵抗川普政府的「單方面霸凌行為」。桑切斯則表示，中國與美國的貿易緊張關係，不應該阻礙中國與歐洲的合作。據悉，他們正在討論，中國以最低售價出口汽車，換取歐盟取消關稅，以遏止新一輪的傾銷。

此外，習近平本周將訪問馬來西亞、越南與柬埔寨，這些都是受到川普關稅衝擊最大的幾個國家。而北京官員也紛紛與南非、沙烏地阿拉伯、印度的官員見面，討論加強貿易合作。

簡而言之，不論你往哪裡看，都可以看到「中國是有選擇的」。

分析師們也表示，美中互相針鋒相對、調高關稅，如今幾乎變得毫無意義，反而更像是象徵性的行動，因為現在已經過了「切斷大部分雙邊貿易」的臨界點。

過去2天，中國外交部發言人毛寧，在社群媒體發布關於毛澤東的內容，包括韓戰期間他對美國表示，「不論這場戰爭持續多久，我們都不會屈服。」毛寧也寫道，「我們是中國人，我們不害怕挑釁，我們不會退縮。」而BBC指出，當中國政府搬出毛澤東時，你就知道他們是「來真的」了。