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ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

記者陳弘修／台北報導

根據估計，國內吸菸族約有250萬人。對於菸捐議題調漲，最近在立法院引起委員關注質詢，吸菸族民眾在受訪時直指政府本末倒置，把吸菸族當作提款機，菸捐用於提升公共健康資源當然不會有人反對，但一昧針對吸菸族調漲菸捐，不符稅賦公平原則。

依《ETtoday民調雲》首度針對全吸菸族做的最新調查結果顯示，有51.5%的吸菸民眾反對調漲菸捐。對於外界有聲音質疑政府行政效率，調查結果也顯示，有77.8%吸菸民眾認為這是一種政策失職，另外更有高達81.5%吸菸民眾認為政府應該對目前稅賦失衡的情況負起責任。整體來看，多數認為政府的稅賦政策有失職之虞。

衛福部國健署今年公布的最新數據，國人成年吸菸率約為12.7%至12.8%。換言之，若以台灣成年人口2,000萬計算，國內吸菸人口約為250萬人左右。立委陳瑩日前在立法院質詢直接點名衛福部，主管機關對加熱菸的健康風險評估審查延宕兩年，黑市加熱菸因此盛行，使政府每年約百億元的菸捐稅流入走私業者手中。

為瞭解國內吸菸族群對於菸捐調漲與稅賦是否公平的態度與意向，《ETtoday民調雲》於3月24日至4月2日進行調查，對象為居住在台灣本島19縣市、年滿20歲且目前有使用菸品的民眾，調查方式採立意抽樣與EDM網路封閉式問卷，回收有效樣本為1,069份。

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調查結果顯示，在目前有使用菸品習慣的全體民眾中，有56.3%為天天使用，43.7%為偶爾使用。主要使用的菸品類型以傳統紙菸91.1%居首，其次分別為電子煙18.3%、加熱菸9.8%，回答其他者比例為0.7%。

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

在時事議題部分，根據調查結果顯示，有71.2%吸菸民眾支持立委陳瑩的看法，認為主管機關處置不當，加熱菸的健康風險評估審查延宕兩年，導致加熱菸尚未合法上市，黑市加熱菸盛行，使政府每年約百億元的菸捐稅收入流入走私業者手中，對健保的挹注也因此受損。

對於外界有聲音質疑政府行政效率，有77.8%吸菸民眾認為這是一種政策失職，認為不是政策失職者的比例為19.3%，表示不知道或沒意見者為5.7%。

談到若因加熱菸未合法上市，導致黑市壟斷、無法徵收稅捐、減少健保或社福財源等結果，調查結果顯示，有高達81.5%吸菸民眾認為政府應該負責。

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

至於有藍綠立委陸續批評政府遲遲未依法讓加熱菸上市，寧願讓每年約百億元的稅收流入走私業者手中，也不積極開徵加熱菸捐稅，以挹注國庫、協助醫療與病患資源，有78.6%吸菸民眾認同這樣的看法，不認同者比例為16.2%，另有5.1%表示不知道或沒意見。

菸捐調漲方面，對於近來有部分民間團體指出健康捐（菸捐）已長達16年未調整，建議政府應儘速調漲以強化健保財政資源，調查結果顯示，有51.5%吸菸民眾不贊成調漲菸捐，贊成調漲者的比例為45.1%；另有3.4%表示不知道或沒意見。
對於健保財務拉警報，有人認為與其優先調漲現有菸捐，不如加速加熱菸合法上市並立即徵收加熱菸捐稅，以快速增加財政收入，根據調查結果，有高達76.8%吸菸民眾表示支持立即徵收加熱菸捐的建議作法，不支持者比例為18.5%，另有4.7%表示不知道或沒意見。

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益。（圖／ETtoday民調雲）


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