獨／騎UBike闖紅燈裝病還硬坐警車　北市府官員被上銬畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

有夠離譜！北市市場處公有零售市場許姓科長，在上班尖峰時段不僅違規騎UBike闖紅燈，還當街上演「山寨大王」鬧劇，遭警方攔查拒不配合，先是裝病喊心臟不舒服，叫來救護車，最後竟一屁股坐進警車耍賴，硬是霸佔後座40秒，當場被依現行犯逮捕。士林地檢署偵結，依妨害公務罪起訴。

▲北市市場處公有零售市場許姓科長騎UBike違規不認錯，當街大鬧。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年12月26日（週四）上午8點46分，正值人車最多的上班時間，56歲許男騎著UBike行經延平北路與民權西路口，無視交通號誌闖紅燈穿越斑馬線，被在場執勤的員警攔下。他一開始裝沒聽見，繼續騎，警方上前攔查要求出示證件，沒想到他竟突然「心臟不舒服」，無法配合。

▲北市市場處公有零售市場科許姓科長坐進警車賴皮不走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方不敢大意，立刻請求119救護車支援。救護人員抵達後，他又立刻變卦拒絕就醫，在現場吵鬧不休，對警消人員咆哮挑釁。警方當場透過警政系統與健保卡查出他的身分，依法開出違規罰單，他依然拒簽，整個人擺明「不想走」。

最誇張的是，當警方完成程序、好言勸離時，許男竟閃電般打開巡邏車右後車門，一屁股坐進後座「定居」，任由員警苦勸也不下車。雙方僵持近1小時，他霸佔警車約40秒，最終警方依現行犯將他上銬逮捕，移送士林地檢署。

令人傻眼的是，許男並非一般民眾，而是市府掌管傳統市場輔導工作的中高階公務員，卻完全無視交通法規，對執法者態度傲慢，行徑簡直是「公僕最壞示範」。

士林地檢署偵結，依刑法第135條第2項妨害公務罪提起公訴。至於後續懲處，市場處僅低調表示：「案發當下非執行勤務，屬個人行為，故不便回應。」