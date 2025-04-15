國3苗栗大山交流道火燒車！駕駛急逃生　貨車全毀剩骨架

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗縣大山交流道上方，今（15）日中午發生小貨車火燒車意外。羅姓男子駕駛小貨車行經交流道南下車道時，疑似引擎室先竄出濃煙，趕緊將車停靠出口槽化線，羅男跳車逃生，濃煙迅速沖天，消防人車雖然立即撲滅火勢，但貨車已燒到剩骨架，起火原因和損失有待調查。

▲國道3號苗栗大山交流道發生火燒車，濃煙沖天，小貨車燒毀剩下骨架。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第2大隊指出，今天中午12時19分接獲國道3號南向124公里、苗栗後龍鎮大山交流道南下出口前發生火燒車案，巡邏人車抵達時，起火小貨車的羅姓駕駛（46歲）未受傷、已逃生到路肩，消防局竹南分隊救災人車抵達，山一條水線灌救，火勢在12時45分撲滅，但貨車燒毀剩下骨架，工務段13時12分清理現場，全線恢復正常通車。

警方說，羅姓男子自苗栗縣通霄鎮送貨到新竹，返程時看到引擎室竄出白煙，趕緊往交流道出口槽化線停靠，人趕緊下車到路肩避難；羅姓駕駛有吸到一些濃煙，被送上救護車預防性送醫檢查。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。