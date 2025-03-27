白沙屯媽祖進香跟走就好「為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年的北港徒步進香，27日正式開放隨香報名，現場排隊人龍超過1公里，初估至少2萬人，逼得主辦單位先暫停報名。對此，有資深信徒透露，報名除了可以拿到帽子、衣服等周邊商品，名字還會被寫在疏文上，所以有大批信徒搶著報名。

有網友在PTT發文表示，他27日想去報名白沙屯進香，沒想到中午抵達時，香客大樓的隊伍人潮過多而不能排，另外火車站平交道的隊伍也被告知人太多而無法登記，只能改天再來。

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對此，有網友詢問「為何不能直接跟著走一定要報名？」此時有信徒解釋，「報名有衣服、帽子、臂章那些，好像還會造冊告知媽祖，感覺差很多」、「有報名的疏文上才會有名字，法師會唸給媽祖聽耶」。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，截至中午有2萬人完成報名，預估到傍晚下班前，可能會有5萬人報名，多數都是團體報名。他呼籲，今年準備近23萬件背心，報名時間長達1個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

據悉，乙巳年白沙屯拱天宮媽祖聖駕往北港進香，廟方擲筊請示媽祖後，擇定5月1日（農曆四月五日）深夜11點25分登轎後立即出發，表定5月3日抵達北港，5月4日凌晨舉行進火儀式，預計5月11日回宮，10天9夜急行軍。