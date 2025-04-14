赴北檢聲援罷吳藍軍　王鴻薇：親綠罷團一階連署造假卻不辦？

▲藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人與國民黨文傳會在北檢外聲援遭約談的罷吳藍軍。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦罷免雙吳涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今（14日）指揮調查局搜索、約談罷免吳沛憶領銜人李孝亮等6名被告。國民黨立委王鴻薇晚間赴北檢聲援並痛批，「吳思瑤是皇后嗎？吳沛憶是公主嗎？不能被罷免？」明明罷免國民黨立委的親綠團體在第一階段連署當中，也就存在偽造的現象，「但請問有辦嗎？一件都沒有辦！」

王鴻薇晚間到北檢外聲援涉嫌連署造假的青年藍軍，稱這些人因為罷免的是民進黨的立委，所以檢調敲敲門，就可以把人帶走。她開嗆，吳思瑤是台灣的皇后嗎？吳沛憶是台灣的公主嗎？不能被罷免嗎？罷免他們就要受到這樣待遇嗎？

王鴻薇提及，除了立法院長韓國瑜任高雄市長時，還有基隆市長謝國樑去年的罷免案，都有大量不合格的連署書，但這些罷免團體難道有被辦嗎？她痛批，罷免國民黨立委的親綠團體在第一階段連署當中，就存在偽造的現象，自己的律師也有對此提告，「請問有辦嗎？一件都沒有辦！」罷免藍委全部過關，不論是有死人連署、偽造都過關！到底是憑什麼？民進黨要用司法手段，當東廠到這種地步嗎？

王鴻薇表示，中選會稱立委林沛祥的罷免案，有116件偽造，「請問一下，罷免林沛祥的團體有辦嗎？林沛祥去問連署人是誰，中選會居然不告訴他，中選會要保護領銜人！請問這是民主嗎？台灣要這樣的民主嗎？民進黨這是傷害台灣民主，懇請司法懸崖勒馬啊！」