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快訊／「罷吳四騎士」+2領銜人涉偽造連署！1被告1證人移送北檢

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

台北地檢署陸續接獲檢舉，推動罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛億的團體，涉嫌偽造連署，14日搜索後依偽造文書、違反個資等罪嫌，將國民黨青年軍「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等4人約談到案，同時約談劉思吟丈夫、李孝亮母親等5名證人。稍早李孝亮以及劉思吟丈夫林叡已被移送北檢。

▲李孝亮（白外套）和劉思吟老公林叡（藍外套）移送北檢。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲李孝亮（白外套）和劉思吟老公林叡（藍外套）移送北檢。（圖／記者劉昌松翻攝）

民進黨新聞輿情主任吳崢3月7日首先到北檢告發表示，指出中選會當時公佈的罷免連署況礦中，各縣市選委會第一波結果有許多虛假連署，不論是戶籍地已經轉移，或是當事人已經走的(往生)，所謂的幽靈連署狀況非常頻繁，其中民進黨團幹事長吳思瑤被罷免連署2千多份，裡面已經去世的人高達86位。

▲▼罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書 滿志剛 賴苡任 劉思吟 陳冠安 丁瑀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨罷吳四騎士滿志剛(左起)、賴苡任、劉思吟，及陳冠安(右1)涉偽造罷免聯署遭約談。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨台北市議員劉耀仁24日下午再告發，指控發起罷免綠委吳沛憶的團體，提案送件文書中也出現上百名亡者提案，還有許多入籍未滿4個月的不合格選民，劉耀仁指控國民黨青年軍領銜的罷免案涉嫌偽造文書、非法濫用個資等罪。

北檢收案後，向中選會、台北市選委會函調相關罷免提議人資料，分析相關事證，查證確實有人遭冒名連署提議等情事，為保全事證，向法院聲請搜索票，針對「憶事無成」罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，「地動刪瑤」罷團召集人賴苡任、領銜人張克晉，以及和劉、賴組成「罷吳四騎士」的國民黨青年軍陳冠安、滿志剛等6人展開搜索約談。

北檢表示，偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

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