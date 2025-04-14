向花檢告發「罷傅崐萁團隊涉違法」　侯漢廷：請檢調用同標準動起來

▲新黨台北市議員侯漢廷14日表示，已向花蓮地檢署網路告發，罷免傅崐萁連署團隊已涉嫌偽造文書、違反個資法。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

記者袁茵／台北報導

網紅八炯近日投入罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署行動，12日表示部分連署書出現大量格式錯誤，呼籲曾參與二階連署的民眾盡快補簽。面對北檢今（14日）依偽造文書及違反個資法，搜索罷免台北雙吳的罷團相關人，新黨台北市議員侯漢廷晚間表示，自己已向花蓮地檢署網路告發，罷免傅崐萁連署團隊已涉嫌偽造文書、違反個資法。

侯漢廷14日晚間於臉書發文表示，「司法檢調莫雙標，罷傅團體辦起來！」自己已經向花蓮地檢署網路告發，罷免傅崐萁連署團隊已涉嫌偽造文書、違反選罷法個資法等相關罪嫌，呼籲檢調移送法辦。

侯漢廷提到，今天台北罷綠團隊被檢調搜索約談，綠色恐怖再現，自己日前才和對方分享被查水錶經歷，不料一語成讖；中選會稱，自製連署書是偽造文書，而花蓮罷傅團體都自我坦承偽造，極大原因就是違法偷跑，請檢調相同標準，即刻動起來。

侯漢廷指出，自己3月23日向新竹、基隆、南投、高雄地檢署告發綠營團體案件，至今沒消息，「檢調辦藍營是坐火箭，辦綠營是坐烏龜嗎？」縱使司法打壓，不會停息人民對抗綠色恐怖的決心，罷免全台民進黨立委，繼續行動。