北檢前聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒極了：要清算衝著我來

▲國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人與支持者在北檢外聲援遭約談的罷團提議人。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署14日指揮調查局搜索推動罷免綠委團體代表人，包括「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安等6被告，陸續被移送北檢接受檢察官複訊，晚間約有50名支持者聚集北檢外聲援，藍委羅智激動表示，自己真的怒極了，痛批民進黨在利用司法消滅監督政府的力量；徐巧芯質疑，檢調動作是為了遮掩民進黨共諜案。

民進黨3月間陸續告發，吳思瑤被罷免連署2千多份中，有86位連署人已經往生；罷免吳沛憶的連署文書，也出現上百名亡者提案，檢調函詢、查證確實有人遭冒名後，再14日發動搜索，「憶事無成」罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，「地動刪瑤」罷團召集人賴苡任、領銜人張克晉，以及「罷吳四騎士」滿志剛、陳冠安共6人被依偽造文書、違反《個資法》等罪嫌被約談到案。

國民黨發言人楊智妤等年輕支持者，14日晚間7點左右，開始到北檢前聚集、聲援遭約談的同志，本身也是被鎖定罷免重點的立委王鴻薇在晚間10點左右到場發言表示，提議罷免她的連署書中也有偽造的，但是她們經過提告後，檢調沒有查，希望司法不應該有雙標。

立委羅智強則痛批，檢調就是走狗，民進黨拿司法當屠殺言論、屠殺在野、屠殺監督的刀斧。羅智強說：「民進黨找藉口把我的重要幹部陳冠安扣下來，我羅智強就變成透明的了，因為陳冠安的手機一定被扣，辦公室文件一定被扣，羅智強不怕被檢驗，但他就是要用這種方式清算在野黨立委。」「我從早上憤怒到現在，我真的怒極了，你把我抓進去，我都沒那麼怒，起碼你有種，你抓我幕僚，抓這些熱血年輕人，他們最大的罪過就是監督民進黨。」

立委李彥秀說：「藍綠在連署過程中，或多或少會有一些瑕疵，但是民進黨動用國家機器，辦藍不辦綠，修理在野黨，修理這些年輕人，達到寒蟬效應。分常遺憾，今天司法檢調變成民進黨的側翼。附隨組織，再次呼籲，給在北檢內接受偵訊的朋友加油。」

許巧芯質疑，檢調抓國民黨罷免團體，目的是為了要遮掩共諜案，「本來今天頭條是討論共諜，民進黨府院黨全部被滲透，裡面都是共諜你跟我說抗中保台愛台灣，你外交部長國安會秘書長旁邊是大共諜啊，你還敢跟我說愛中華民國啊，結果想掩蓋不利的新聞，就上門抓人，整肅在野黨。」