蒼藍鴿「早產嬰若不治腎早壞掉」不可能移植　遭大批網友出征

▲嬰兒示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

歌手Tank（呂建忠）近日宣布在中國成功接受心臟和肝臟移植，引起大批網友討論，並挖出中國近年發布早產嬰捐腎給成年人的論文等。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，早產嬰急救後若不治，腎臟早就壞了，因此不可能拿來移植，且台灣制度嚴格，「不需將兩者混為一談」，但這番言論卻被大批網友出征。

蒼藍鴿13日在threads發文表示，對於早產兒來說，不存在「救不活所以器捐」這種事。如果盡力救治卻救不活，腎臟早就壞掉，不可能拿來移植，「另外台灣的器官移植制度十分嚴謹，不需將兩者混為一談」。

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網友看完紛紛留言，「你這篇證明自己是藍白」、「你已不是綠色的夥伴了.jpg」、「醫美仔這個時候又懂器官移植了」、「在你發表這篇言論的時候，你已經成為中共同路人了」、「誰跟你講現在，我們討論的是未來！聽聞早期有台灣人，的確有去中國器官移植！那些都是偷偷去的！不是光明正大發生。誰能想到器官移植邪惡產業鏈，會動到新生兒腦筋，預約一個新生器官！？一般台灣人太正常，無法相信這樣的離譜邪惡事情發生」，也有人疑惑「等等，蒼藍鴿的行徑不就是在學林靜儀嗎？為什麼會被雙標出征啊」。

然而，蒼藍鴿12日才針對中國的論文，以「這不是醫學進步，是道德退化」發文，當時底下網友大力稱讚，並感謝蒼藍鴿分享。

蒼藍鴿在文中表示，現代醫療下，29週早產兒的存活率可達8成以上，許多經照護後能健康成長。因此，他疑惑「這不是無望的個案，怎能直接成為器官來源？」

他認為，早產兒的腎元尚未成熟，功能遠不及成人標準，這樣的器官根本不該被納入移植名單，然而文獻中卻未交代死亡原因、搶救過程、是否腦死、是否倫理審查等，也未說明是誰同意「捐贈」。

蒼藍鴿表示，「如果背後牽涉社會壓力、經濟困境、甚至黑市操作，那就不是醫學，而是剝削」、「當醫療技術愈發精進，我們更該捍衛底線。缺乏倫理的『成功』，只是文明的退步」。