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從舊車站邁向城市新門面　台東舊站特區櫥窗計畫動土

▲台東「舊站特區櫥窗計畫」打造城市展示櫥窗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「舊站特區櫥窗計畫」打造城市展示櫥窗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動城市再生與文化創新，台東縣政府14日舉行「舊站特區櫥窗計畫」動土典禮，正式啟動這項結合文化、多元族群與創意能量的公共建設工程。該場域未來不僅將成為2026台東博覽會的主要展區之一，也被視為縣府推動城市轉型與慢經濟的重要節點。工程預計於2026年上半年完工。

台東縣長饒慶鈴出席動土儀式時表示，這項計畫象徵台東城市發展願景的具體實踐。舊站特區所處地理位置優越，坐落於新生路與博愛路交會口，鄰近鐵花新聚落、舊火車站與轉運站，是城市中軸線的重要節點。她指出，該基地過去為稅捐處「洞洞館」，曾是民眾洽公的熱點，對許多台東人來說極具回憶，如今將轉化為展現城市新風貌的文化櫥窗。

「櫥窗計畫」的核心概念是「編織」，象徵不同族群文化的交融與共構。台東縣建設處說明，設計團隊以原住民族傳統織布圖紋為靈感，融入漢族與其他族群的文化元素，象徵台東的多元文化交織。建築外觀更轉化周邊鐵道路線與街道紋理，使整體空間不僅嶄新，也保留舊有記憶脈絡。

工程選用「GLT膠合層積木材」作為主要建材，此材料以環保與結構強度兼具著稱，比傳統混凝土更輕盈，亦可有效降低碳排放。施工方式採場外預製、現場吊裝，兼顧施工效率與對社區環境的友善，期望在建設過程中減少對居民的干擾。

整體基地面積約2,100坪，其中建築面積835坪，將設置展演廳、餐飲空間與行政服務據點。戶外空間則保留現有綠帶與老樹，設有步道、觀景平台，並提供彈性場域，未來可舉辦市集、展演與社區活動，不僅是市民日常生活的休憩空間，更是外地遊客認識台東的起點。

縣府進一步指出，櫥窗計畫採統包方式執行，未來除了作為博覽會的主展場，也將成為文化治理與慢經濟的重要平台。場域營運將鼓勵在地青年創作者與團隊參與策展與規劃，讓這棟建築不僅是一座建物，更是一個與市民共同生活、共創內容的文化空間。

▲台東「舊站特區櫥窗計畫」打造城市展示櫥窗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「舊站特區櫥窗計畫」打造城市展示櫥窗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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