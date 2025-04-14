陽明山火災「燃燒面積約30公頃」　北市消防局長曝2原因難滅火

▲台北市消防局長莫懷祖。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

陽明山國家公園七星山小油坑今（14日）發生火燒山，初步研判原因為裝設在步道兩側的空氣品質感測儀器起火導致，而因天氣乾燥、風勢強勁，導致火勢無法控制，甚至已從七星山燒往另座山頭。台北市消防局長莫懷祖14日下午表示，截至目前為止，燃燒面積大約達到30公頃。

台北市議會14日下午進行警政衛生部門質詢，國民黨台北市議員林杏兒關心陽明山七星山火燒山狀況，台北市消防局長莫懷祖表示，救災人員及車輛都已經上去了，目前跟陽明山管理局利用空拍機估算過，燒到的部分大約有30公頃。

至於為什麼燒這麼久，尚未將火滅下來？莫懷祖提及，這有幾個原因，第一是天候的關係，第二是山地地形，從同仁傳回來的地形來看，是在兩個鞍部、兩扇夾口地方燒起來，而熱度會蓄積，沿著山坡往上燒，速度比人用爬的快非常多。

而山上發生火災的SOP為何？莫懷祖說明，目前有幾個訓練方式，第一是因應山火燒到住宅，但山域裡面發生災害，基本上仍以主管機關、陽明山管理局為主，但因陽明山管理局沒有裝備，所以消防單位輔助救災，除了要把火撲滅掉，更重要的是希望別延燒到建築物。

莫懷祖指出，目前火燒山的位子，有很多之前箭竹林凋謝的枯葉，且在山上經過一段時間，滿乾燥的。