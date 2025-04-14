盼加派直升機救火！陽明山火勢猛烈　消防局長急向議會請假趕赴現場

▲台北市消防局長莫懷祖受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

陽明山國家公園小油坑今（14日）上午11時17分許發生大火，初步研判是空氣品質感測儀器起火釀災，目前燃燒面積擴大到50公頃，消防持續以陸空2種方式搶救中。正在備詢的台北市消防局長莫懷祖下午提前離開議場，表示因火勢滿猛烈，已經燒到稜線，有可能會再燒過去，所以跟議會報告先趕往現場，目前據說林務局會擴大開前進指揮所，而北市府也已針對方圓2公里發細胞訊息提醒民眾改道。

台北市議會14日下午進行警政衛生部門質詢，下午3時30分左右進入休息時間，莫懷祖先行離開議場。針對目前陽明山狀況，莫懷祖受訪時表示，目前台北市消防局的角色，就是要阻止火勢燒到民宅，至於山上部分有做協調，據說林務局可能會出來擴大開設「前進指揮所」，而北市目前所有人車都在山上，也有指揮所，之後中央資源就會進入。

莫懷祖指出，目前空勤直升機為一個架次，已請指揮中心多派幾個架次，因為取水點是在社子島淡水河上，這段飛行距離滿遠的，北市希望能多派一些飛機，讓效率速度能快一點；目前北市有一位副局長、一位簡任技正在上面，另外一個轄區的大隊長、副大隊長、2位中隊長也在山上，希望能趕快將火勢控制下來。

莫懷祖提及，由於現在燃燒面積擴大，北市府已有針對方圓2公里，包括附近住戶、開車路過民眾等發細胞簡訊，呼籲市民跟路過民眾別再到上面，也希望市民能了解救災狀況，北市府會想辦法盡快結束火勢。

至於目前有無人車受困？莫懷祖說，沒有人受困，空勤直升機是負責載水，因為距離較遠且有一邊山勢陡峭，而該地屬於劍竹林，有許多枯葉掉下來，所以相當容易燃燒，儘管這幾天有下過雨，可是山上風勢大，一下子就乾了，且又在鞍部燃燒，當熱氣往上時，會提早將上方比較濕的葉子烤乾，「我們很害怕沒辦法好好阻絕」。

莫懷祖強調，自己現在要趕去現場，因為「這火勢滿猛烈的，已經燒到稜線，有可能會再燒過去，就會擴大非常厲害。」所以稍早已跟議會報告，希望趕去現場看一下狀況。