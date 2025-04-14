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熊粉筆記！家樂福「Care Bears」旅遊周邊　衛生清潔品買1送1加購

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

Care Bears歡樂熊粉絲注意！家樂福去年推出加價購創下人氣款3天內售完，今年獨家以旅遊概念，推出5款Care Bears旅行周邊，4月16日起至5月22日期間，超過百件美妝、個人清潔品「買1送1」或兩件更省，就可直接用399元起加購。

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼今年「2025 Care Bears」以旅遊＋生活為靈感，開發5款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

家樂福去年推出「Care Bears」加價購，引發熊粉掃貨，其中「玩偶毛毯組」與「20吋行李箱」在3天內全數搶光。今年「2025 Care Bears」以旅遊＋生活為靈感，開發5款周邊商品，每款1到2色系，限量1萬9千件，業者透露這波售完為止，確定不再加貨。

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「Care Bears 絨毛玩偶針織包」有綠色、藍色。（圖／記者林育綾攝）

「2025 Care Bears」結合「家樂福夏日奇肌美妝大賞」活動，4月16日起至5月22日同步開跑，會員只要單筆購買美妝及個人清潔品、家庭清潔品（臉部、身體、頭髮、清潔保養品、美妝、衛生紙、衛生棉、護墊、口腔清潔、手動刮鬍刀、嬰兒、成人紙尿褲、家用清潔劑、衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑），消費不限金額，即可加購Care Bears指定商品，每筆加價限購3件Care Bears系列商品。

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼行李箱有粉紅色、藍色。（上圖／記者林育綾攝；下圖／業者提供）

▲▼家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／業者提供）

「Care Bears」5款商品包括：

「Care Bears 28吋行李箱」粉紅、藍色，市價4200元，加價購2999元。
「Care Bears 玩偶頸枕組」紫色、粉藍色，市價1280元，加價購699元。
「Care Bears 絨毛玩偶針織包」藍色、綠色，市價750元，加價購399元。
「Care Bears 手持電風扇」100段速，藍綠色、黃色，市價1180元，加價購599元。
「Care Bears 旅行收納雙包組」市價780元，加價購399元。

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「Care Bears 玩偶頸枕組」玩偶可以變身頸枕。（圖／記者林育綾攝）

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「Care Bears 手持電風扇」可變100段速，有藍綠色、黃色。（圖／記者林育綾攝）

業者為Care Bears粉絲們謀福利，特別展開連續5場「Care Bears粉絲見面會」，分別在：4月19日(六)家樂福新店店、4月20日(日)家樂福經國店、4月26日(六)家樂福淡新店、4月27日(日)家樂福鼎山店、5月10日(六)家樂福彰化店，皆於下午3點到3點半舉行。

「家樂福夏日奇肌美妝大賞」也蒐羅超過百項保養、個人清潔商品「買1送1、兩件更省」，4月16日～5月22日消費滿800元，再送100元現金折價券。

另外在APP也推出「團吧」美妝大賞，多項韓國人氣美妝超殺價。4月16日～4月18日晚間8點到10點，還推出「韓國現場直播帶貨，開箱7大人氣品牌美妝系列」，在家樂福Facebook官方粉絲團、家樂福LINE團吧直播，公布驚喜優惠。

★7-11生活品買1送1

7-11支援荷包君，全台門市推出指定生活用品「買1送1」，如濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等。

▲▼7-11守護荷包君，超商民生品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11守護荷包君，民生品優惠。（圖／業者提供）

同時鼓勵消費者使用「OPENPOINT」點數生態圈，4月16日起推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，限時優惠一年711元，平均每月不到60元，到全台7千家門市消費可筆筆回饋5%，每月最高回饋300點；指定支付額外再賺0.17%點數，等於一年消費滿額最高穩賺3960點。每月還有跨品牌優惠2千元，一年回饋最高近2萬元。

★全聯清潔品買1送1

全聯即日起至4月17日，多項商品「買1送1大集合」，還有多芬洗髮乳、護髮精華、吾髮漢方賦黑逆齡洗髮精、台鹽生技喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏、高露潔抗敏系列牙膏、漱口水等個人清潔品「買1送1」。

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