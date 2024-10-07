賣場聯名超夯「Care Bears」周邊開賣就秒殺！這天還有機會搶

▲家樂福獨家聯名「Care Bears歡樂熊」，推出療癒周邊加價購，沒想到活動開跑不久，「玩偶毛毯組」就被秒殺。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

家樂福近來聯名全球爆紅的「Care Bears」，推出8款周邊加價購，沒想到活動才剛開跑，就有大半商品完售，其中「玩偶+毛毯組」全台現貨已被搶購一空，網友也敲碗「求加貨」。業者宣布，10月16日將於APP內「團吧」團購100組「歡樂熊驚喜福箱」，想搶熊還有機會。

「Care Bears」（彩虹熊、歡樂熊）自1982年從卡片上發跡，隨後在全球受到喜愛，尤其在泰國人氣超高！由於它的外型不只單純可愛，更以療癒系的正向力量帶來溫暖，每隻不同顏色的熊，都代表不同含義與象徵。

▲每隻不同顏色的熊，都代表不同含義與象徵。（圖／記者林育綾攝）



台灣家樂福在此波入秋後的第一季，帶來第一波暖能量，特地聯名推出「Care Bears歡樂熊時光」活動，8款超療癒實用周邊，包含大玩偶毛毯組、小玩偶收納袋組、行李箱、馬克杯等，買指定類別商品就能加價229元～1499元獲得。

▲「Care Bears歡樂熊時光」8款療癒實用周邊加價購。（圖／記者林育綾攝）

即日起到11月5日會員獨享加購，單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/ 衛生紙/衛生棉 / 護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品，消費不限金額，即可加購指定商品。

其中「Care Bears玩偶+毛毯組」不僅有毛絨絨玩偶可抱，裡頭還有毛毯，是超療癒的小睡神器，加價購只要599元，有藍色熊、粉色熊可選擇。不料活動才開跑2天，全台「Care Bears玩偶+毛毯組」已迅速完售！

▲▼「Care Bears玩偶+毛毯組」全台現貨已迅速完售，10月16日還有機會線上搶。（圖／記者林育綾攝）



其他商品還包括「陶瓷馬克杯湯匙組」有藍、綠色系，加價購229元。「絨毛玩偶購物收納袋」加價購399元。超粉嫩「20吋行李箱」加價購1499元。

▲▼家樂福獨家聯名「Care Bears歡樂熊」，推出超療癒周邊加價購，還有獨家限量福袋。（圖／記者林育綾攝）



此波「Care Bears 歡樂熊」周邊迅速秒殺，業者也表示十分意外，並特別說明，由於過半商品已銷售完畢，還有網友敲碗加貨，將於10月16日（三）在家樂福APP內「團吧」，團購100組「歡樂熊驚喜福箱」，內容包括6樣日用或清潔用品、3種Care Bears商品（1隻玩偶毛毯組、1隻玩偶購物收納袋、1個帆布袋），款式隨機出貨，售完為止。

驚喜還有10月10日當天中午12點30分，家樂福量販/超市分店開賣限量4000份「Care Bears歡樂學驚喜福袋」，每袋售價299元，內容物價值900元以上，共有15種組合，每人限購1份，凡購買驚喜福袋即可獲得刮刮卡一張。

●7-11推出小熊維尼、酷洛米周邊

▲7-ELEVEN將推出「《小熊維尼》Colorful Dreams繽紛夢想」一番賞抽獎。（圖／業者提供）



除此之外，7-ELEVEN將推出「《小熊維尼》Colorful Dreams繽紛夢想」一番賞抽獎，335元可抽一樣小熊維尼商品，共有8種獎項包括「手機支架、小熊維尼絨毛玩偶28公分、馬克杯、盤子、布製品組合、A3海報、文具組合」，10月9日起限定販售。

▲7-11同步推出暗黑療癒可愛「酷洛米」超大玩偶預購。（圖／業者提供）

同步推出暗黑療癒可愛「酷洛米」超大玩偶，64公分高，巨大細絨毛材質，好摸又好抱，當作擺飾、照相、送禮都適合，即日起至10月27日在全台7-11門市「ibon機台」預購，售價1799元。到ibon機台後，點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「玩具」→「肖像商品」就能預購。