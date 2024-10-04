全聯推5款寶可夢小物！超療癒午睡神器「皮卡丘抱枕毛毯」必收

▲全聯推出超療癒「寶可夢居家及廚房小物」積分樂換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

皮卡丘降臨全聯了！全聯積分樂活動攜手重量級「寶可夢」，推出5款超實用居家及廚房小物，包括陶瓷碗盤、琺瑯鍋，還有超療癒的抱枕毛毯組，今（4日）至12月19日在全聯及大潤發持會員購買日用品，單筆消費滿100元就獲得1積分，使用2積分或6積分，就可加價換購1款。此外，療癒周邊還有7-11推出「酷洛米大玩偶」預購、家樂福獨家聯名「Care Bears歡樂熊」推出8款周邊、驚喜限量福袋。

▲超可愛的「皮卡丘抱枕搭配小毛毯」，是午睡必收神器。（圖／業者提供）



全聯即日起至12月19日推出寶可夢積分樂換購，主打高質感又實用的陶瓷碗、盤、琺瑯鍋具，上面印有「皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜」等經典寶可夢，結合甜美下午茶系風格插圖，讓粉絲在餐桌上也能療癒。另有外型超可愛的「皮卡丘抱枕搭配小毛毯」，是午睡必收神器！

▲▼全聯X寶可夢，主打高質感又實用的陶瓷碗、盤、琺瑯鍋具。（圖／業者提供）

搭上這波「寶可夢熱潮」，全聯日用品積分再加碼雙重好康，活動期間凡購買日用品單筆滿400元，即贈寶可夢貼紙一張（共2款隨機贈送，限量送完為止）。會員換購寶可夢積分授權商品，單筆滿299元登錄，就抽2台市價超過萬元的「Nintendo Switch」（OLED款式、瑪利歐亮麗紅)，還有「Switch遊戲片-寶可夢朱+零之秘寶/紫+零之祕寶」2款各3名。

而超人氣的「寶可夢卡牌遊戲」繁體中文版也推出多款新品，吸引卡牌愛好者目光。首波熱銷《強化擴充包 樂園騰龍》，每包含5張卡牌，隨機封入稀有卡片，為訓練家們提供更多牌組，強化與戰略變化的可能性，目前已在全聯門市上架。

●7-ELEVEN 推「酷洛米、超萌恐龍」周邊

療癒系IP周邊不只這些，7-11近來推出暗黑療癒可愛「酷洛米」超大玩偶，64公分高巨大細絨毛材質，好摸又好抱，當作擺飾、照相、送禮都適合，即日起至10月27日在全台7-11門市「ibon機台」預購，售價1799元。到ibon機台後，點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「玩具」→「肖像商品」就能預購。

▲7-11推出暗黑療癒可愛「酷洛米」超大玩偶。（圖／業者提供）

同步還有台灣在地保溫杯品牌WOKY聯名JOGUMAN，推出超萌恐龍餐具組、點心盤、陶瓷馬克杯、渾圓杯（加贈止滑矽膠底墊）、雙飲杯、帆布手提袋等，即日起至11月10日開放預購，10月11日起可原店取貨。

▲▼7-11推出「WOKY X JOGUMAN」超萌恐龍餐具組預購。（圖／業者提供）

●家樂福「Care Bears歡樂熊」周邊及獨家福袋

全球爆紅的歡樂熊「CareBears」1982年從卡片發跡，後來在世界各地，尤其泰國受到熱愛。「CareBears」不只單純可愛，更以療癒系的正向力量帶來溫暖，每隻熊都代表不同含義與象徵。

▲家樂福獨家聯名「Care Bears歡樂熊」，推出超療癒周邊加價購，還有獨家限量福袋。（圖／記者林育綾攝）

家樂福入秋後帶來第一波暖能量，聯名「CareBears歡樂熊時光」推出8款超萌商品！包含毛毯組、行李箱、馬克杯、收納袋等。

即日起到11月5日會員獨享加購，單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/ 衛生紙/衛生棉 / 護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品，消費不限金額，即可加購指定商品，數量有限。

▲▼家樂福獨家聯名「Care Bears歡樂熊」，推出超療癒周邊加價購，還有獨家限量福袋。（圖／記者林育綾攝）

其中「Care Bears玩偶+毛毯組」不僅有毛絨絨玩偶可抱，裡頭還有毛毯，是超療癒的小睡組合，加價購599元就能獲得。還有超粉嫩「20吋行李箱」，加價購1499元就有，「陶瓷馬克杯湯匙組」有藍、綠色系，加價購229元。絨毛玩偶購物收納袋，加價購399元。

▲▼「Care Bears玩偶+毛毯組」不僅有毛絨絨玩偶可抱，裡頭還有毛毯。（圖／記者林育綾攝）

驚喜還有10月10日當天中午12點30分，家樂福量販/超市分店開賣限量4000份「Care Bears歡樂學驚喜福袋」，每袋售價299元，內容物價值900元以上，共有15種組合，每人限購1份，凡購買驚喜福袋即可獲得刮刮卡一張。

▼10月10日推出限量「Care Bears歡樂學驚喜福袋」。（圖／記者林育綾攝）