快訊／拍板定案！台中綠美圖12／13正式開館

▲從規劃到完工耗時10多年的台中綠美圖，終於拍板定案開館時間，將於12/13日開館。（圖／台中市文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

花費數十億元資金、眾所期待的台中綠美圖確定將在12月開館啟用，台中市文化局長陳佳君表示，綠美圖訂今年12月13日啟用開幕，開館經費約500到600萬元，目前設有專案小組負責監督管理。不過，對於開館經費以及公共藝術設置跳票等議題，都遭到市議員砲轟。

市議員李天生14日在議會專案報中提到，綠美圖包括「台中圖書館」、「台中美術館」，規劃施工前後長達十多年，由於擁有2個機關，詢問文化局是否設置具有效率的管理平台、以及開館經費是否足夠因應、綠美圖有何特色等。

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▲議員李天生詢問文化局，針對綠美圖是否設置具有效率的管理平台。（圖／記者游瓊華翻攝）



文化局長陳佳君回應，綠美圖為具有穿透性特色的8棟建築，預定今年12月13日啟用及開幕，去年已設置專案小組，負責監督圖書館、美術館兩館的施工進度及營運管理，相關標案都已經上綱，開館活動將邀請國際及各界人士參加，經費約500到600萬元。

▲市議員黃守達質疑綠美圖公共藝術跳票，要求文化局說明。（圖／記者游瓊華翻攝）



不過，市議員黃守達砲轟，綠美圖規劃有公共藝術的設置，其中室內A案預算4700萬、戶外景觀區B案800萬，預算規模龐大，顯見原本公共藝術在綠美圖佔有非常重要的角色。但此次整本綠美圖專案報告對於公共藝術的內容與進度，竟隻字未提，毫無交代，質疑按照市府目前的處理，原本規劃的公共藝術A、B兩案，通通已中斷取消。去年八月文化局還承諾「開館時將向民眾展現公共藝術與建築互相輝映」，怎麼不到一年就跳票？

文化局長陳佳君回覆，綠美圖公共藝術A、B、Ｃ案目前因為都有實質上的困難，尤其A案三個團隊鑑價都沒有通過，所以已經將原本的公共藝術設置計畫書呈報府方同意做取消，未來會針對實質開館後整棟公共藝術的方面來做重新規劃。