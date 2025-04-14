不滿4月大雙胞胎女嬰吵鬧　狠父涉虐釀1死1傷！二審改輕判5年

▲鄭男不滿雙胞胎女兒哭鬧，涉嫌虐待造成1死1傷。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者白珈陽／台中報導

台中市鄭姓男子2019年底不滿3名女兒哭鬧，涉嫌用力搖晃年僅4個月大的雙胞胎次女，導致次女腦傷住院，鄭因涉虐兒遭到法辦；隔年疑因前案壓力大，鄭又傷害雙胞胎么女造成腦出血，且次女傷重不治，一審依傷害致死判刑8年6月，近日二審以2名幼女仍須父母照顧，鄭又是家中經濟支柱，減刑為5年。

檢方調查，鄭男與黃姓妻子育有3名女兒，其中一對為雙胞胎，2019年12月間，鄭男下班返家後，因妻子正在浴室替孩子準備東西，鄭男獨自照顧當時分別為1歲、4個月的3個女兒，其中雙胞胎次女跟大女兒同時哭鬧，鄭男心煩，為使次女停止哭泣，大力搖晃次女，導致次女出現四肢癱軟、意識不清，一度失去呼吸心跳。

鄭男夫妻發現後將次女送往醫院搶救，總算恢復生命跡象，但檢查出受有嚴重腦傷，醫院人員也立即以疑有兒虐情形，依程序通報高風險家庭，檢警介入調查。

次女在隔年轉入普通病房，由黃姓看護照料，但黃在照顧次女時，因體力不支休息片刻，未發現次女血氧值發生異常，血氧機發出異音長達419秒，直到隔壁病房家屬發現並通報護理師查看，才為次女進行急救，但次女已造成缺氧性腦病變。

2020年3月12日，鄭男因雙胞胎么女感染腸胃炎，將么女送醫治療，但醫院人員發現么女臉頰、大腿處有不明瘀青；童年月19日，么女疑似抽搐發作，送進急診室搶救，經診治有腦出血情形，檢警調查後，發現是鄭男因涉及次女的案件，有巨大心理壓力，竟以不明方式傷害么女。

檢方依對兒童傷害致重傷、傷害罪嫌，起訴鄭男與妻子黃女，黃女後另獲不起訴處分；鄭男部分，因次女後來傷重不治，一審依傷害致死、傷害罪分別判刑8年、10月有期徒刑，應執行8年6月。

鄭男不服上訴，合議庭審酌鄭男還有2名年幼女兒，需要親情陪伴，且鄭是家中主要經濟來源，案後積極配合社會局親職教育，也沒再發生不當管教，加上次女死亡看護也有責任，考量一切情狀，認鄭符合情堪憫恕減刑，改判4年6月、10月，應執行5年。全案仍可上訴。