豁免急轉彎！美議員批：川普拿關稅玩「123木頭人」　信譽大打折

▲ 川普挨批關稅政策朝令夕改。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普和高級貿易官員對電子產品關稅豁免的說法加劇外界對美國政策的困惑，民主黨議員直言，川普反反覆覆的態度有如在玩123木頭人，將導致投資人卻步，也使他面臨信譽危機。

CNBC報導，原先被視為對蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技業利多的電子產品關稅豁免，最初由美國海關與邊境保護局（CBP）於11日低調發布，隔天獲白宮證實。但川普13日發文反駁，「周五並未宣布任何關稅『豁免』。這些產品仍受到現有20%芬太尼關稅影響，只是被移到另一個關稅類別。」

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當天受訪時則稱，豁免只是暫時性措施，並非永久政策，「這些產品被豁免於對等關稅，但它們包含在可能於一兩個月後出台的半導體關稅中。所以這並非一種永久豁免，（川普）只是在澄清，這不是各國可透過談判解決的」。他也補充，這些產品涉及國家安全，「我們需要它們在美國製造。」

川普與盧特尼克的說法澆熄科技業界希望，也令市場再度陷入混亂。貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）試圖澄清，這其實是「供應鏈從一種關稅制度轉移到另一種」的過程，而非真正的豁免，但這番說法卻令外界更加質疑政策方向與穩定性。

民主黨議員紛紛出面批評，紐澤西州參議員布克（Cory Booker）直言，「川普總統如今面臨信譽危機」，「我們聽到來自世界各地的聲音，人們不知道是否能夠信任他」。

麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）也警告，這種不確定性正使企業卻步，「當川普把關稅政策當成123木頭人在玩，投資人不會在美國投資。」