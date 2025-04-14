躲美中關稅？鴻海傳將在北印度設廠　規模料超越全球第2大廠

▲鴻海富士康據傳將在印度北方邦設廠。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

鴻海旗下的富士康（Foxconn）是蘋果最大組裝夥伴。消息人士最近透露，這家全球最大電子代工廠計劃在印度北方邦（UP）設立其在北印度的首座獨資廠房，地點鎖定大諾伊達地區（Greater Noida）亞穆納高速公路（Yamuna）沿線約300英畝的土地，規模有望超越該公司在班加羅爾（Bengaluru）被稱為全球第二大工廠的現有設施。

據印媒報導，消息指出，富士康目前正與印度政府磋商廠房規劃細節。儘管目前相關討論仍處於早期階段，工廠的產品線也還未確定，但其選址地點據悉鄰近 HCL-Foxconn 的半導體封裝與測試（OSAT）設施，雙方未來或將在同區域共構電子製造生態系。截至目前為止，富士康和蘋果暫時還未回應媒體的置評請求。

報導稱，富士康選中的地點是由亞穆納高速公路工業發展局（YEIDA）所管轄，交通連接新建中的Jewar國際機場與多條高速公路，極具戰略價值。分析指出，富士康在印度設立新廠的行動，正值美國總統川普對中國祭出高額關稅之際，反映出該公司為因應美中貿易緊張，以及地緣政治變數的佈局。

目前，富士康已在印度泰米爾納德邦、卡納塔克邦，以及特蘭甘納邦等多個據點設廠，以強化其印度製造與供應鏈的彈性。CyberMedia Research分析師指出，富士康加碼印度投資展現其深化當地產能與供應鏈多元化的長期策略。研究機構Counterpoint也指出，印度作為替代製造地具備地理與政策優勢，有望承接未來全球電子製造外移需求，還能更貼近潛在客戶群。

媒體此前報導，富士康計劃今年在印度生產2500萬至3000萬部iPhone，比去年多出了2倍以上。除智慧型手機外，鴻海董事長劉揚偉也強調，未來將拓展至資通訊、電動車、能源與數位健康等領域，進一步提升在印度的價值鏈佈局。