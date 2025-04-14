　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

▲花蓮推動「乾淨燒、適量燒、替代燒」全新的「新紙錢三燒政策」，為環保與民眾健康共同努力。（花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮推動「乾淨燒、適量燒、替代燒」全新的「新紙錢三燒政策」，為環保與民眾健康共同努力。（花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局為了守護當地的空氣品質，積極推動環保政策，特別是在祭祀活動中強調環保與健康的重要性。「紙錢集中焚燒」服務的常態化，讓民眾在清明節與中元節之外，也能在每月的初一、十五等特定日子進行環保祭祀，這樣不僅減少了對環境的影響，也提供了方便的服務。

縣長徐榛蔚表示，祭祀活動的重點不在於物質，而是源自於對先人的崇敬與心意。因此，在守護家鄉的同時，也要關心每位縣民的健康與福祉。徐縣長深知，健康是幸福生活的基石，並且強調環保祭祀不僅是對先人的敬意，更是對大自然的責任。

▲花蓮推動「乾淨燒、適量燒、替代燒」全新的「新紙錢三燒政策」，為環保與民眾健康共同努力。（花蓮縣政府提供，下同）

環境部自113年中元節起，推動全新的「新紙錢三燒政策」，包括「乾淨燒、適量燒、替代燒」，為環保與民眾健康共同努力。乾淨燒即為花蓮縣政府長期推動的「紙錢集中焚燒」政策，民眾可在平日的上班時段，輕鬆撥打專線電話03-8246850預約紙錢收運服務。適量燒則鼓勵民眾使用大面額紙錢，減少焚燒量，從而降低對環境的影響。而替代燒則提倡民眾使用當季花卉、素果或平安米等替代品，並配合四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）的合作，透過超商事務機平台，共同推動「以功代金」，鼓勵民眾捐款做愛心，減少紙錢購買。

▲花蓮推動「乾淨燒、適量燒、替代燒」全新的「新紙錢三燒政策」，為環保與民眾健康共同努力。（花蓮縣政府提供，下同）

感謝吉安勝安宮的積極協助，每年清明節與中元節攜手辦理「紙錢收運專車」淨車儀式及提供具空污防制設備之金、銀爐焚燒紙錢，確保紙錢收運行程順利進行，讓民眾祭祀後可以安心。

花蓮縣政府堅持為民服務，傾聽民聲，並持續推動低碳生活，在各項環保政策中為民眾提供更便捷、更貼心的服務。讓我們共同努力使花蓮成為淨零碳排模範城市及空氣更加清新、宜居。花蓮在每個人的共同努力下，實現「繁花盛開」的美好願景，並讓「環保」與「公益」融入日常生活，攜手創造更綠、更健康、更幸福的未來。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／調查局大搜索！　罷團5人被帶回約談
董座姊姊偷跑買股！　賺近300萬
快訊／羅智強辦公室主任遭搜索帶走
助攻北京打關稅戰！　俄：中國要多少石油，俄羅斯就輸送多少
「39件罷免案」涉偽造連署　中選會發3聲明
好市多上架「知名運動童鞋一雙739元」！家長：已包色購入
關稅戰升級！川普等不到習近平求和　美貿易代表：美中無通話安排

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

勤學不輟榮登金榜　佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

勤學不輟榮登金榜　佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

新北科技廠接駁車撞飛行人！驚悚影片曝　最高罰3萬6+吊照1年

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

《哈利波特》男星命危恐永久殘廢！急摘除頸部4骨頭救命　最新病況曝

牛隻突竄出！轎車來不及閃釀2傷　駕駛嘆「肇事逃逸」：找不到人賠

女兒逛超商！陌生男抓手「伸向他的下面」　媽急報警：變態這麼多

罷免雙吳領銜人被搜索　民進黨：大抄襲負責人是朱立倫、黃呂錦茹

厭食症瘦到36kg　高三女見家人吃炸雞想輕生…就醫重生

中國怕失去「美國市場」？　智庫高層直言：中美不會重啟對話

台北孕婦搭小黃「有8000乘車金」　運將1句話暖炸！7縣市補助曝光

羅里用「魚雷球棒」連3場開轟　水手橫掃遊騎兵重回5成勝率

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

地方熱門新聞

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

桃園公辦都更　中壢財神大樓5月開說明會

2025珍愛羽球會內賽　「麻吉里底隊」奪冠

戰車現身街頭疑「刁車」十軍團澄清

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

台中文化局攜手特教生共創藝術

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜：打造新北大巨蛋

新北嵩山梯田鳶尾花海綻放　千歲米故鄉變身打卡熱點

新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

更多熱門

相關新聞

新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

422世界地球日，新北市交通局今（13日）與民間宗教團體合作，並邀請公車、共享運具、停車場業者及微笑單車公司在三重大都會公園共同舉辦「一起同樂微笑前行」單車騎乘健走活動；交通局長鍾鳴時表示，同時為響應雙北世壯會「終身運動、全民運動」精神，更結合低碳環保概念，新北市YouBike2.0公共自行車於今年3月重啟前30分鐘免費。

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

嘉女獅子會贈鞋關懷失親兒

嘉女獅子會贈鞋關懷失親兒

金車文教基金會攜手俊逸基金會台南推動綠生活

金車文教基金會攜手俊逸基金會台南推動綠生活

新北動保處與7-11推「毛寶貝認養計畫」

新北動保處與7-11推「毛寶貝認養計畫」

關鍵字：

新紙錢三燒4大超商以功代金淨零減碳公益環保

讀者迴響

熱門新聞

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

廣末涼子拘留所慘況曝光！

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

罷團曝媽祖出巡遇桃園罷團突停轎！　「指示1件事」

川普否認電子產品關稅豁免　稱沒人能逃過

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

陸駕訓班爆女學員把車開上樹　調查結果逆轉

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶召集人住處遭調查局搜索

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面