新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

▲花蓮推動「乾淨燒、適量燒、替代燒」全新的「新紙錢三燒政策」，為環保與民眾健康共同努力。（花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局為了守護當地的空氣品質，積極推動環保政策，特別是在祭祀活動中強調環保與健康的重要性。「紙錢集中焚燒」服務的常態化，讓民眾在清明節與中元節之外，也能在每月的初一、十五等特定日子進行環保祭祀，這樣不僅減少了對環境的影響，也提供了方便的服務。

縣長徐榛蔚表示，祭祀活動的重點不在於物質，而是源自於對先人的崇敬與心意。因此，在守護家鄉的同時，也要關心每位縣民的健康與福祉。徐縣長深知，健康是幸福生活的基石，並且強調環保祭祀不僅是對先人的敬意，更是對大自然的責任。

環境部自113年中元節起，推動全新的「新紙錢三燒政策」，包括「乾淨燒、適量燒、替代燒」，為環保與民眾健康共同努力。乾淨燒即為花蓮縣政府長期推動的「紙錢集中焚燒」政策，民眾可在平日的上班時段，輕鬆撥打專線電話03-8246850預約紙錢收運服務。適量燒則鼓勵民眾使用大面額紙錢，減少焚燒量，從而降低對環境的影響。而替代燒則提倡民眾使用當季花卉、素果或平安米等替代品，並配合四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）的合作，透過超商事務機平台，共同推動「以功代金」，鼓勵民眾捐款做愛心，減少紙錢購買。

感謝吉安勝安宮的積極協助，每年清明節與中元節攜手辦理「紙錢收運專車」淨車儀式及提供具空污防制設備之金、銀爐焚燒紙錢，確保紙錢收運行程順利進行，讓民眾祭祀後可以安心。

花蓮縣政府堅持為民服務，傾聽民聲，並持續推動低碳生活，在各項環保政策中為民眾提供更便捷、更貼心的服務。讓我們共同努力使花蓮成為淨零碳排模範城市及空氣更加清新、宜居。花蓮在每個人的共同努力下，實現「繁花盛開」的美好願景，並讓「環保」與「公益」融入日常生活，攜手創造更綠、更健康、更幸福的未來。

