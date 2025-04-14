限今天！超商咖啡「買10送10、第二杯10元」　提神優惠一次看

▲全家周一限定，加10元多一杯。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一上班日和「黑色情人節」，超商紛紛推出咖啡提神優惠！7-11在「LINE禮物」推出2杯5折、買1送1，全家也有週一限定單品或特濃咖啡「多一杯只要10元」；萊爾富APP「買20送20」，OKmart門市「買2送2」、APP「買10送10」只限今天。

★7-ELEVEN

●LINE禮物優惠

▲7-11咖啡隱藏優惠買1送1。（圖／7-11提供）

特大杯濃萃拿鐵，原價75元，特價兩杯76元，51折。⭢購買連結

特大杯濃萃美式，原價65元，特價兩杯66元，51折。⭢購買連結

大杯熱精品馥列白拿鐵，原價120元，特價兩杯120元，5折。⭢購買連結

大杯冰精品美式，原價100元，買1送1，50折。⭢購買連結

大杯冰燕麥拿鐵，原價75元，特價兩杯96元，64折。⭢購買連結

中杯冰精品燕麥拿鐵，原價110元，特價兩杯130元，59折。⭢購買連結

（兌換期為購買日起50天止）

●OPENPOINT行動隨時取

7-11自4月10日至4月17日，OPENPOINT行動隨時取「黑色情人節」520元組合優惠：

1.大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾，任選11杯520元，原價最高715元，現省195元。

2.大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，任選12杯520元，原價最高720元，現省200元。

3.一顆檸檬青茶／紅茶／青梅冰茶，任選13杯520元，原價780元，現省260元。

4.風味系列指定熱飲（太妃焦糖／榛果／香草）任選12杯520元，原價780元，現省260元。

5.中杯精品美式／拿鐵，任選9杯520元，原價810元，現省290元。

▼OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」520元組合優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定「Let's Café 來喝咖啡日」，APP隨買跨店取推出會員限定「加10元多1杯」：

大杯單品美式，原價100元，加10元多1杯，兩杯110元，55折。

大杯單品拿鐵，原價110元，加10元多1杯，兩杯120元，55折。

大杯特濃美式，原價55元，加10元多1杯，兩杯65元，59折。

大杯特濃拿鐵，原價65元，加10元多1杯，兩杯75元，58折。

★萊爾富

●門市即日起至4月15日

巧克力歐蕾，原價50元，買1送1，5折。

摩卡咖啡，原價70元，買1送1，5折。

燕麥奶拿鐵，原價65元，買1送1，5折。

●APP即日起至4月29日

大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

★OKmart

▲OKmart「黑色情人節」優惠。（圖／業者提供）

OKmart 在4月14日「黑色情人節」一日限定：

●門市

大杯極淬美式，原價55元，買2送2。

大杯極淬拿鐵，原價65元，買2送2。

●APP

大杯極淬美式，原價55元，買10送10。

大杯極淬拿鐵， 原價65元，買10送10。

會員再贈520點（限量1萬組）。