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咖啡買10送10、隱藏優惠買1送1！超商「寄杯省錢組合」一次看

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡隱藏優惠買1送1。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末與「黑色情人節」，超商紛紛推出咖啡寄杯優惠，7-11在「LINE禮物」指定咖啡兩杯5折起，APP組合520元優惠；全家「搶救荷包大作戰」推出多組咖啡56折起；萊爾富指定咖啡買10送10，OKmart也有買2送2、買10送10。

★7-ELEVEN

●LINE禮物優惠

大杯熱精品馥列白拿鐵，2杯120元 ，5折。⭢購買連結
大杯冰精品美式，2杯100元，5折。⭢購買連結
特大杯冰濃萃美式，2杯66元，51折。⭢購買連結
大杯熱卡布奇諾，特價33元，6折。⭢購買連結

●OPENPOINT行動隨時取

7-11自4月10日至4月17日，OPENPOINT行動隨時取「黑色情人節」520元組合優惠：

1.大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾，任選11杯520元，原價最高715元，現省195元。
2.大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，任選12杯520元，原價最高720元，現省200元。
3.一顆檸檬青茶／紅茶／青梅冰茶，任選13杯520元，原價780元，現省260元。
4.風味系列指定熱飲（太妃焦糖／榛果／香草）任選12杯520元，原價780元，現省260元。
5.中杯精品美式／拿鐵，任選9杯520元，原價810元，現省290元。

▼OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」520元組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至4月18日推出「搶救荷包大作戰」，APP「隨買跨店取」推出多種優惠組合，包括Let’s Café咖啡多杯56折起。

特大杯經典美式，46杯1520元，56折（原價每杯60元，特價每杯33元）。
特大杯經典拿鐵，39杯1520元，56折（原價70元，特價39元）。
大杯特濃經典美式，13杯520元，73折（原價55元，特價40元）。
大杯特濃經典拿鐵，11杯520元，73折（原價65元，特價48元）。
中杯單品美式，10杯520元，65折（原價80元，特價52元）。
中杯單品拿鐵，9杯520元，65折（原價90元，特價58元）。
大杯熱卡布奇諾，12杯520元，73折（原價60元，特價44元）。
Let's Tea 40元系列，21杯520元，62折（原價40元，特價25元）。
Let's Tea 55元系列，15杯520元，64折（原價55元，特價35元）。
Let's Tea 65元系列，13杯520元，62折（原價65元，特價40元）。
茶葉蛋30顆250元，69折（原價13元，特價8.3元）。
Fami!ce霜淇淋49元系列，15支520元，71折（原價49元、特價35元）。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富4月10日推出咖啡會員日，咖啡「整買零取」買10送10：

大杯美式，買10送10（原價每杯45元）。
大杯拿鐵，買10送7，（原價每杯55元）。
大杯特濃美式買10送10（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵買10送10（原價每杯65元）。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●萊爾富APP自即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買20送20（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵，買20送20（原價每杯65元）。

★OKmart

OK便利商店在4月14日，全台OKCAFE門市購買大杯極淬莊園美式或拿鐵，同品項「買2送2」。同步當天在OKmall雲端商城，也推出OKCAFE大杯極淬莊園美式或拿鐵「買10送10」，會員加碼再贈520點。

▲OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

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