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全家救荷包「現省千元」！超商咖啡「買10送10」、霜淇淋買1送1

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲全家「搶救荷包大作戰」Let’s Café 多杯56折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰物價高漲，全家便利商店今（9日）起至4月18日限時推出「搶救荷包大作戰」，主打多項會員APP「隨買跨店取」優惠組合，包括Let’s Café多杯56折起、茶葉蛋30顆520元、Fami!ce霜淇淋「買1送1」等，最高現省1240元。萊爾富也將於4月10日推出咖啡「買10送10」。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

全家針對咖啡控，推出Let’s Café熱銷組合，520元可一次入手多杯，單杯最低不到34元。茶飲控也有Let’s Tea系列，最高現省325元。經典品項如茶葉蛋30顆僅250元，平均一顆8元，還有Fami!ce霜淇淋15支只要520元，甜點控可趁機囤一波。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲全家省荷包優惠。（圖／業者提供）

此外，「全家」也同步推出會員限定優惠、「康康五」周末優惠，多達近30項商品「買1送1」或「超值加價購」，像是Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶，同品項「第2杯只要10元」，還有冰品、補給飲料、零食泡麵等多樣好康，省荷包又有小確幸。

●全家APP隨買跨店取「搶救荷包大作戰」加碼優惠：

時間：4月9日起至4月18日

●Let‘s Café 最多省1,240元

(1) 特濃美式（大杯，冷熱不限），13杯 520元。
(2) 特濃拿鐵（大杯，冷熱不限），11杯 520元。
(3) 卡布奇諾（大杯，熱飲），12杯 520元。
(4) 單品美式（中杯，冷熱不限），10杯 520元。
(5) 單品拿鐵（中杯，冷熱不限），9杯 520元。
(6) 經典美式（特大杯，冷熱不限），46杯 1520元。
(7) 經典拿鐵（特大杯，冷熱不限）39杯 1520元。

● Let‘s Tea 最多省325元

(1) Let‘s Tea 40元系列，21杯，520元。
(2) Let‘s Tea 55元系列，15杯，520元。
(3) Let‘s Tea 65元系列，13杯，520元。

●冰品

Fami!ce霜淇淋，49元系列，15支 520元。
冰塊杯，25杯，250元。

●茶葉蛋 30顆250元。

●emina起司系列2入199元。

▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富4月10日推出咖啡會員日，咖啡「整買零取」買10送10：

大杯美式，買10送10（原價每杯45元）。
大杯拿鐵，買10送7，（原價每杯55元）。
大杯特濃美式買10送10（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵買10送10（原價每杯65元）。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●萊爾富APP自即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買20送20（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵，買20送20（原價每杯65元）。

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