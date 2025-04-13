雲林蒜頭產量與品質俱佳　縣府、縣農會請國人多食用國產蒜

▲雲林縣農會舉辦「食物日 x 四健農事服務團，一起蒜蒜看」活動，親子體驗蒜頭採收、品嚐美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣是全國最大蒜頭產地，本季蒜頭進入採收尾聲。雲林縣農會、縣政府昨（12）日於東勢鄉舉辦「食物日 x 四健農事服務團，一起蒜蒜看」活動，親子體驗蒜頭採收、品嚐美食；縣長張麗善請中央政府進口蒜頭時，錯開國產蒜盛產期，維持蒜價平穩，保障農民耕作利益。

縣長張麗善表示，雲林蒜頭種植面積佔全台灣總種植面積9成以上，現在已進入採收尾聲，縣農會於食物日舉辦活動，推廣國產蒜頭，鼓勵鄉親食當季、呷當令，多吃原型食物，健康安全有保障。同時也體驗農民種植辛勞，更珍惜食物。張麗善指出，台灣每年從將近9個國家進口蒜頭，她希望政府規劃進口蒜，必須錯開國產蒜產季，以免衝擊本土蒜價格。

▲縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚，東勢鄉農會總幹事丁介郁及各鄉鎮農會人員，還有來自桃園及縣內各地民眾一起體驗蒜頭採收過程。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳志揚說，每個月15日是食農教育食物日，縣農會攜手各鄉鎮農會辦理「一起蒜蒜看」活動，將消費者帶進農田體驗，了解蒜頭生長過程，及農民如何呵護栽培農作物，從產地到餐桌珍惜食物。也謝謝台塑企業長期支持農業，共襄盛舉。

活動吸引超過300名大小朋友參加，縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚，東勢鄉農會總幹事丁介郁及各鄉鎮農會人員，還有來自桃園及縣內各地民眾一起，除了體驗蒜頭採收過程，主辦單位也安排「田間療癒植栽 DIY」，與水林小黑農精緻餐盒、雲農厚工黑蒜頭雞湯、雲饗豬台灣本土豬肉香腸佐現採東勢蒜頭片、曉雯脆皮雞蛋糕、烹小茶的甘醇茶飲等美食。

▲從產地到餐桌珍惜食物。（圖／記者游瓊華翻攝）