斗六工安悲劇！弟「只是來幫忙」與哥困3米池　雙雙中毒慘死

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣斗六市點鑫股份有限公司斗六廠今（13）日下午發生一起重大工安事故，一對來自屏東的黃姓兄弟下午3點多前往廠內檢修雨水回收池管線時，疑似吸入池中濃度過高的沼氣昏迷後跌落池內，經消防人員緊急救援送醫搶救2小時，最終仍宣告不治。對此，外包廠商也回應了。

根據斗六消防分隊說法，44歲、40歲黃姓兄弟檔當時在進行抽雨水工作，疑似沼氣中毒，受困在深約3公尺、水深約1公尺的雨水池中。救護人員趕抵並配戴空氣呼吸器進入池中搶救時，2人均已無生命跡象，救出後分別送往斗六台大醫院與成大醫院搶救，仍不幸雙雙身亡。

▲斗六一間食品廠發生工安意外，兄弟檔進行抽雨水工作疑因中毒受困，送醫搶救仍不治。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

事故發生後，一度傳出兄弟檔均為外包商晨禎營造的下包廠商員工，受委派至點鑫廠檢修因連日降雨造成阻塞的排水系統。不過外包廠商回應，僅有大哥是公司員工，弟弟從事水電相關工作，前來協助哥哥工作卻發生憾事，後續將全力配合警方與相關單位調查，並承擔應有責任。

由於現場傳出兩人未配戴防毒面罩即進入密閉池體作業，目前雲林縣政府勞青處也已派員到現場進行初步勘查，將調查是否存在作業安全疏失或監督不周。警方亦表示，後續將釐清兩人是否為試圖互救而吸入硫化氫等有毒氣體雙雙致命，並依法進行相關調查與追責。