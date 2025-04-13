　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斗六工安悲劇！弟「只是來幫忙」與哥困3米池　雙雙中毒慘死

記者閔文昱／綜合報導 

雲林縣斗六市點鑫股份有限公司斗六廠今（13）日下午發生一起重大工安事故，一對來自屏東的黃姓兄弟下午3點多前往廠內檢修雨水回收池管線時，疑似吸入池中濃度過高的沼氣昏迷後跌落池內，經消防人員緊急救援送醫搶救2小時，最終仍宣告不治。對此，外包廠商也回應了。

根據斗六消防分隊說法，44歲、40歲黃姓兄弟檔當時在進行抽雨水工作，疑似沼氣中毒，受困在深約3公尺、水深約1公尺的雨水池中。救護人員趕抵並配戴空氣呼吸器進入池中搶救時，2人均已無生命跡象，救出後分別送往斗六台大醫院與成大醫院搶救，仍不幸雙雙身亡。

▲▼ 斗六一間食品廠發生工安意外 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六一間食品廠發生工安意外，兄弟檔進行抽雨水工作疑因中毒受困，送醫搶救仍不治。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

事故發生後，一度傳出兄弟檔均為外包商晨禎營造的下包廠商員工，受委派至點鑫廠檢修因連日降雨造成阻塞的排水系統。不過外包廠商回應，僅有大哥是公司員工，弟弟從事水電相關工作，前來協助哥哥工作卻發生憾事，後續將全力配合警方與相關單位調查，並承擔應有責任。

▲▼ 斗六一間食品廠發生工安意外 。（圖／記者游瓊華翻攝）

由於現場傳出兩人未配戴防毒面罩即進入密閉池體作業，目前雲林縣政府勞青處也已派員到現場進行初步勘查，將調查是否存在作業安全疏失或監督不周。警方亦表示，後續將釐清兩人是否為試圖互救而吸入硫化氫等有毒氣體雙雙致命，並依法進行相關調查與追責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部回應了
超人氣女星2天唱完萬人演唱會　放話慶功豪飲：醉倒路邊請叫我
尪嗆「做愛是義務」逼穿情趣衣！　妻拒絕就遭毆
「豪」慘！林書豪單場15投0中　寫TPBL生涯最慘一役
在台日本YTR獲永久居留證　激動：是第二人生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斗六工安悲劇！弟「只是來幫忙」與哥困3米池　雙雙中毒慘死

尪嗆「做愛是義務」逼穿情趣衣！重感冒也不放過　妻拒絕就遭毆

快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

北所旁凌晨傳爆炸聲！27歲男放煙火：祝好友入監「刑安」

大甲媽估吸80萬人！4鋼管妹吸快門　阿北為「爆乳妞妞」放拉炮

嘉義女騎士壓困車底！自行爬出起身如毫髮無傷　隔天突身亡原因曝

快訊／斗六某食品廠工安意外！2兄弟疑沼氣中毒　無心跳送醫搶救

國1五楊高架火燒車！後輪起火駕駛驚險逃生　慘成廢鐵畫面曝

新光三越Diamond Towers專櫃遭竊　8個月內光顧2次！手法曝光

苗栗頭份透天厝火警！2樓臥室燃燒冒黑煙畫面曝　消防灌水救出2人

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

【誰卡歌！】狗狗耐心等垃圾車只為大合唱　音樂突停牠當機

斗六工安悲劇！弟「只是來幫忙」與哥困3米池　雙雙中毒慘死

尪嗆「做愛是義務」逼穿情趣衣！重感冒也不放過　妻拒絕就遭毆

快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

北所旁凌晨傳爆炸聲！27歲男放煙火：祝好友入監「刑安」

大甲媽估吸80萬人！4鋼管妹吸快門　阿北為「爆乳妞妞」放拉炮

嘉義女騎士壓困車底！自行爬出起身如毫髮無傷　隔天突身亡原因曝

快訊／斗六某食品廠工安意外！2兄弟疑沼氣中毒　無心跳送醫搶救

國1五楊高架火燒車！後輪起火駕駛驚險逃生　慘成廢鐵畫面曝

新光三越Diamond Towers專櫃遭竊　8個月內光顧2次！手法曝光

苗栗頭份透天厝火警！2樓臥室燃燒冒黑煙畫面曝　消防灌水救出2人

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

斗六工安悲劇！弟「只是來幫忙」與哥困3米池　雙雙中毒慘死

杜家明開轟又當致勝英雄　為洪總2000場添勝：意義更大

賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

周杰倫香港場爆詐騙！假冒「內部購票」誘騙匯款　主辦怒報警

楊晨熙：富二代才算豪門嗎？　PO文求解掀兩派戰翻

洪一中執教2000戰奪勝！感動脫帽致意：球迷一路不離不棄

超人氣女星2天唱完萬人演唱會　放話「台北慶功豪飲」：醉倒路邊請叫我

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

尪嗆「做愛是義務」逼穿情趣衣！重感冒也不放過　妻拒絕就遭毆

寶兒.全炫茂酒醉直播惹議　朴娜勑曝「她私下致電道歉」

社會熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台3線死亡車禍！重機騎士摔進排水溝不治

精品櫃哥偷吃已婚女主管　判賠人夫80萬

即／霧峰雙載機車疑自摔！1男撞破頭　命危送醫搶救

即／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

即／斗六某食品廠2員工疑沼氣中毒　無心跳送醫搶救

嘉義女騎士壓困車底！自行爬出起身隔天突身亡

「幫我煎一顆蛋蛋」海軍中尉拗女兵慘被汰除

即／台2線嚴重車禍！砂石車翻覆道路堵死

霸道命令「抱我」硬上學妹　噁男學長判3年3月

更多熱門

相關新聞

即／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

即／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

雲林縣斗六市一間食品工廠今(13日)下午發生一起工安意外，44歲、40歲黃姓兄弟檔進行抽雨水工作，疑似沼氣中毒受困，雲林消防局獲報立即派員趕赴救援，惟2人就出時皆無生命跡象，分別送往斗六台大醫院、成大醫院搶救後，稍早仍先後宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

智慧防災新時代！　雲林縣防災教育科技中心揭牌

智慧防災新時代！　雲林縣防災教育科技中心揭牌

雲林男遊桃園「行李錢包掉公車上」　警協助找回

雲林男遊桃園「行李錢包掉公車上」　警協助找回

水林鄉長許山埜辭世　享壽63歲

水林鄉長許山埜辭世　享壽63歲

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　

關鍵字：

工安事故點鑫廠兄弟檔沼氣中毒雲林縣

讀者迴響

熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

他花400元買下「Google.com」結局神展開

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面