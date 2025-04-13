尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

▲即將在14日接受審判的尹錫悅，在4日被罷免後，已於11日下午5時搬離總統官邸。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓前總統尹錫悅因去年12月突如其來地實施戒嚴，被控圖謀內亂，並將於4月14日出庭接受刑事審判，成為南韓民主化以來第5位遭起訴的前總統。若罪名成立，尹錫悅恐面臨無期徒刑，甚至死刑。

據韓聯社與法新社報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭將在當地14日上午10時，就尹錫悅的內亂案展開首次庭審，尹錫悅必須親自到場。為維護安全與秩序，法院允許他從地下停車場直接進入法院大樓，並禁止媒體在庭內拍攝，整場審理過程將不對外公開。

這起案件源於去年12月3日，尹錫悅在未經預告的情況下，突然宣布全國戒嚴，下令凍結政黨活動、強制媒體接受戒嚴當局管轄，還企圖以軍事方式掌控政局。然而，這場戒嚴僅僅維持了約6小時，就立刻遭國會決議解除，引發國內外譁然。

這場災難行動導致尹錫悅隨後遭國會彈劾，並於今年4月4日經憲法法院罷免，即刻失去總統職權。儘管尹錫悅現已回歸一般公民身份，但他仍須對實施戒嚴一事負上刑責，並面臨內亂指控。

此前，尹錫悅在庭前會議中否認了所有指控，因此媒體預計他將在庭上維持原有立場，而過去曾擔任檢察官的尹錫悅甚至有可能親自答辯。報導稱，尹錫悅的內亂罪若被定罪，那他恐將面臨無期徒刑或最高死刑的判決。南韓預定於6月3日舉行總統大選，期間將由國務總理韓悳洙暫代總統職務。