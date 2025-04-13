　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

▲▼南韓前總統尹錫悅11日下午5時搬離總統官邸，從黑色座車開窗向支持者揮手。（圖／達志影像／美聯社）

▲即將在14日接受審判的尹錫悅，在4日被罷免後，已於11日下午5時搬離總統官邸。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓前總統尹錫悅因去年12月突如其來地實施戒嚴，被控圖謀內亂，並將於4月14日出庭接受刑事審判，成為南韓民主化以來第5位遭起訴的前總統。若罪名成立，尹錫悅恐面臨無期徒刑，甚至死刑。

據韓聯社與法新社報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭將在當地14日上午10時，就尹錫悅的內亂案展開首次庭審，尹錫悅必須親自到場。為維護安全與秩序，法院允許他從地下停車場直接進入法院大樓，並禁止媒體在庭內拍攝，整場審理過程將不對外公開。

這起案件源於去年12月3日，尹錫悅在未經預告的情況下，突然宣布全國戒嚴，下令凍結政黨活動、強制媒體接受戒嚴當局管轄，還企圖以軍事方式掌控政局。然而，這場戒嚴僅僅維持了約6小時，就立刻遭國會決議解除，引發國內外譁然。

這場災難行動導致尹錫悅隨後遭國會彈劾，並於今年4月4日經憲法法院罷免，即刻失去總統職權。儘管尹錫悅現已回歸一般公民身份，但他仍須對實施戒嚴一事負上刑責，並面臨內亂指控。

此前，尹錫悅在庭前會議中否認了所有指控，因此媒體預計他將在庭上維持原有立場，而過去曾擔任檢察官的尹錫悅甚至有可能親自答辯。報導稱，尹錫悅的內亂罪若被定罪，那他恐將面臨無期徒刑或最高死刑的判決。南韓預定於6月3日舉行總統大選，期間將由國務總理韓悳洙暫代總統職務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／斗六工廠兄弟檔疑沼氣中毒！搶救無效雙亡
尹錫悅「內亂案」明開庭　罪成最高可判死刑
欠債跑路26年！華語歌壇天王藏身大陸端盤
矽光子刷一排綠燈！「這檔」連挫12日　跌到懷疑人生
明起有感回溫「日夜溫差大」　下波鋒面「降雨熱區」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

醫學突破！帕金森氏症可靠「血液檢驗」查出　有症狀前就能發現

烏克蘭北部遭俄軍空襲　至少21死！平民「橫屍街頭」慘況曝

紐約飛機墜入農田！殘骸陷泥濘田地難救援　已1死5人生死未卜

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

美中關稅戰成導火線！　專家警告：北京恐加強對台軍事壓力

不止礦產資源！川普傳逼烏交出關鍵天然氣管道：回報拜登軍援

詭！陸男「柬埔寨賭場」墜樓慘死　4個月內第2起

川普關稅「這產業」恐遭重擊　分析：成本暴增1000多億美元

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

醫學突破！帕金森氏症可靠「血液檢驗」查出　有症狀前就能發現

烏克蘭北部遭俄軍空襲　至少21死！平民「橫屍街頭」慘況曝

紐約飛機墜入農田！殘骸陷泥濘田地難救援　已1死5人生死未卜

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

美中關稅戰成導火線！　專家警告：北京恐加強對台軍事壓力

不止礦產資源！川普傳逼烏交出關鍵天然氣管道：回報拜登軍援

詭！陸男「柬埔寨賭場」墜樓慘死　4個月內第2起

川普關稅「這產業」恐遭重擊　分析：成本暴增1000多億美元

卓榮泰保證不再依賴中國　「台灣站在世界這邊！沒有145％那邊」

蒙德茲滿壘四壞球送分　統一0比1不敵味全

國小硬聯冠軍戰組合出爐：紅葉睽違12年、東園挑戰首冠

快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

租屋處牆壁有補丁！　一掀驚見「砧板黑洞」震驚網友

飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

北所旁凌晨傳爆炸聲！27歲男放煙火：祝好友入監「刑安」

「裁判改去SBL吹」言論被罰5萬　費雪：盼為台籃帶來正向改變

在台耕耘6年！「三原JAPAN」Jun醬獲永久居留證激動：是第二人生

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

國際熱門新聞

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

他花400元買下「Google.com」結局神展開

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

年賺千萬成績封頂　他遭15所名校拒絕

即／東京女子超市遭砍！心肺功能停止

川普「政策急轉」豁免iPhone等電子產品關稅　蘋果、輝達鬆一口氣

路透：川普將展開半導體國安貿易調查　恐祭新關稅

蟑螂最愛！家中「4物」恐淪小強巢穴

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋尿濕全身

川普關稅「這產業」恐遭重擊！

川普公開稱「不再需要馬斯克」

即／緬甸發生規模5.5地震　深度不到10公里

更多熱門

相關新聞

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！

南韓宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（統一教會前身）因涉及多項醜聞，3月被日本法院下達解散命令。然而該宗教團體一甩陰霾，13日正式在南韓啟用新設施「天苑宮」，這棟全新的超豪華宮殿式建築耗資500億日圓（約新台幣112億元），其中大多數資金都是來自日本信徒捐款。

日加油站男員工「遭自動洗車機夾死」

日加油站男員工「遭自動洗車機夾死」

即／東京女子超市遭砍！心肺功能停止

即／東京女子超市遭砍！心肺功能停止

日女獨居「陳屍家中16天」無人知！遭狠砍數刀

日女獨居「陳屍家中16天」無人知！遭狠砍數刀

日孤獨死逾7萬人　253人死後1年才發現

日孤獨死逾7萬人　253人死後1年才發現

關鍵字：

南韓日韓要聞尹錫悅戒嚴內亂罪死刑

讀者迴響

熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

他花400元買下「Google.com」結局神展開

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面