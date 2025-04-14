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民主黨下任總統潛力股！　賓州州長官邸遭縱火

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）官邸在14日凌晨傳出火警，警方事後確認為蓄意縱火，所幸無人傷亡，目前已拘捕一名男子，案件仍在調查中。

根據《華盛頓郵報》報導，這起事件發生於14日凌晨2時許，州警突然敲門叫醒夏皮羅一家，通知他們緊急撤離。當時夏皮羅、妻子、小孩、寵物與其他親人都在屋內，所幸全數平安。

▲▼美國賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）。（圖／路透）

▲夏皮羅去年曾入列賀錦麗的副總統搭檔名單。（圖／路透）

幾小時後，賓州警方證實這起火警是一起人為縱火，並逮捕了38歲嫌犯巴爾默（Cody Balmer）。警方指出，巴爾默翻越圍欄，帶著自製燃燒裝置闖入州長官邸縱火，儘管動機未明，檢方預計將以謀殺未遂、恐攻、加重縱火與攻擊特定對象等重罪將他起訴。

案發前一晚，夏皮羅一家才在官邸舉行猶太教逾越節（Passover）晚宴，邀請賓州社群一同參與。夏皮羅事後在記者會中表示，不會讓任何人以暴力手段干擾信仰自由，「我與我的家人、賓州人民，都不會因此退縮。」

白宮未就此事件回應媒體詢問。不過夏皮羅透露，他已與聯邦調查局（FBI）局長卡許．帕特爾（Kash Patel）聯繫，對方承諾聯邦政府將提供協助。

夏皮羅近年被視為民主黨內的政治新星，去年曾入列賀錦麗（Kamala Harris）的副總統搭檔名單，儘管最終未被選上，他與明尼蘇達州州長瓦茲（Tim Walz）依然全力投入選戰，外界普遍認為他是2028年總統潛力股之一。

針對夏皮羅當時未被提名，有人懷疑是因其猶太人身分，甚至被總統川普（Donald Trump）暗示「身份因素」，但夏皮羅與盟友已多次否認相關說法。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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