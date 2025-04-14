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酸民進黨永遠雙標！蔣萬安：賴清德擴大對美採購　也是去Costco嗎？

記者袁茵／台北報導

面對美國對等關稅衝擊，基北北桃4市市長日前共商對策，決議4市輪流舉辦美國商品採購會等；但立院民進黨團幹事長吳思瑤大酸「開什麼玩笑」，要買美國的商品，大家就去Costco就好了。台北市長蔣萬安今（14日）反嗆民進黨「永遠的雙標」，總統賴清德提出擴大美國商品採購、成立台灣投資美國隊，難道也是開玩笑、叫民眾去Costco嗎？

▲▼蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝)

▲蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安14日上午出席士林區與里長有約活動，會前接受媒體訪問。針對吳思瑤提及基北北桃4市要辦美國商品採購會，是「開什麼玩笑」、「要買美國的商品，大家就去Costco就好了」等言論？蔣萬安表示，所以賴清德提出要擴大美國商品採購、成立台灣投資美國隊，「難道也是開玩笑？也是要叫民眾去Costco採購嗎？」

蔣萬安提及，「我想民進黨永遠就是雙標，民進黨中央政府可以做，地方政府不能做，永遠的雙標！」

另外，針對美國總統川普將宣布新的半導體關稅政策，北市府有無提前準備因應作為？蔣萬安指出，包括產業局、財政局、勞動局、社會局的北市府跨局處因應小組會密切關注，必要時也會進行跨局處討論，擬定相對應策略方案；而中央政府也該全面關注且掌握各項狀況，隨時跟民眾清楚說明，同時也應該全面提出具體方案，照顧中小企業以及對於勞工補助。

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