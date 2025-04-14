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俄猛轟蘇梅市「32死99傷」！澤倫斯基喊話盟邦：要像對付恐怖分子

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭東北部蘇梅市（Sumy）13日棕枝主日當天遭俄羅斯發射兩枚彈道飛彈攻擊，造成至少32人死亡、99人受傷，罹難者包含2名兒童，這是自2023年以來針對烏克蘭平民最嚴重的一次襲擊。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）痛批俄羅斯行徑「有如恐怖主義」，呼籲盟國加大施壓與提供防空系統等實質支援，才能遏止俄羅斯的攻勢。

綜合CNN等外媒報導，澤倫斯基在社群指出，這場襲擊發生在宗教節日，是「赤裸裸針對平民的恐怖行動」，俄羅斯總統普丁至今已無視美國提出的30天全面無條件停火協議長達兩個月，「沒有強加壓力，俄羅斯就會繼續殺戮，談判從未能阻止飛彈與炸彈」，國際社會必須以對待恐怖分子的態度處置俄國。

▲俄軍棕枝主日襲擊烏克蘭蘇梅市，造成32死99傷。（圖／翻攝自澤倫斯基X）

▲俄軍棕枝主日襲擊烏克蘭蘇梅市，造成32死99傷。（圖／翻攝自澤倫斯基X，下同）

根據現場畫面與官員說法，兩枚飛彈分別擊中蘇梅市中心的會議中心與繁忙街道，其中一枚炸毀了一輛載滿乘客的電車，另一枚落在附近住宅區與商業區，現場有兒童在受傷後哭泣、街道車輛燃燒、民眾血流滿面奔逃，畫面駭人。此外，當地一位藝術家與稅務局副局長也在此次襲擊中喪生。

烏克蘭軍方表示，這次攻擊由俄羅斯在沃羅涅日與庫斯克地區部署的第112與第448飛彈旅發動，使用的是伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈，並可能搭載集束彈藥，以增加對平民的殺傷力，且俄軍蓄意挑選人潮聚集的宗教節日發動攻擊，企圖造成最大程度的平民傷亡。

▲俄軍棕枝主日襲擊烏克蘭蘇梅市，造成32死99傷。（圖／翻攝自澤倫斯基X）

國際社會譴責聲浪四起，美國總統特使凱洛格表示這次襲擊「已超越任何道德底線」，歐盟外交事務負責人卡亞·卡拉斯則稱「令人心碎與憤怒」，法國總統馬克宏強調應對俄羅斯「立即實施停火」。英國首相也表示「不能再容忍俄羅斯對平民的攻擊」，並呼籲普丁無條件停火。

面對國際壓力，俄方至今未作出實質讓步，雖然川普政府正試圖協調停火談判，但俄軍仍持續針對烏克蘭平民區發動襲擊。澤倫斯基強調，唯有盟國加大施壓與提供防空系統等實質支援，才能遏止俄羅斯的攻勢，呼籲西方儘速提供更多愛國者飛彈防禦系統，以保護烏克蘭上空。

▲俄軍棕枝主日襲擊烏克蘭蘇梅市，造成32死99傷。（圖／翻攝自澤倫斯基X）

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