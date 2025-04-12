美烏礦產協議談不攏！美特使建議效仿二戰後德國　劃分東西烏克蘭

▲由於俄國拒絕停火，凱洛格建議烏方效仿二戰後的德國進行分區管理，但他後來澄清其言論被誤解。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）提議，將烏克蘭劃分為類似二戰後東、西德的「分區管理」，在第聶伯羅河以西建立由英法領導的「安撫部隊」（reassurance force, 或稱「安全保障部隊」），並將烏克蘭軍隊集中在第聶伯羅河以東，在目前前線附近建立一個非軍事區，而現已遭俄軍控制的區域則持續由俄方掌控。

據《基輔獨立報》報導，凱洛格接受《泰晤士報》訪問時，將劃分烏克蘭的構想比喻為戰後柏林的分區管理，但強調並非主張分裂烏克蘭，「這幾乎可以看作柏林在二戰後的情況。它們當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區，和一個美國區。」

凱洛格還提到，第聶伯河是一個良好的天然屏障，同時建議在烏克蘭東部沿著現有前線，建立一個18英里的非軍事區，作為俄羅斯與西方軍隊之間的緩衝區。凱洛格進一步解釋，「雙方各退15公里，就會有18英里，那我們就可以建立一個可監控的非軍事區 (DMZ)，還有停火地區（no-fire zone），你可以很容易地監控它。」

For clarity,

Was this (or was it not) your plan? pic.twitter.com/zgD81WiLrg — COL (Ret) Jeff in (@JeffFisch) April 11, 2025

儘管俄國多次反對歐洲軍隊監督停火，但凱洛格認為，在第聶伯河以西部署歐洲部隊不具挑釁性，不過他同時也強調，美國不會向烏克蘭派遣地面部隊，警告英法勿指望美國支持「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）。凱洛格的言論迅速引發爭議，他事後在網上澄清其言論被誤解，「我指的是盟軍負責的區域，而不是瓜分烏克蘭」。

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO — Keith Kellogg (@generalkellogg) April 11, 2025

凱洛格在發表上述評論的同一天，正值美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄國總統普丁進行了會面，就烏克蘭未來的和平方案進行討論。路透社引述多名消息人士指出，魏科夫與凱洛格在俄烏問題的解決方法上有分歧。魏科夫曾告訴川普，讓俄羅斯擁有烏克蘭4個被佔領地區的「所有權」是最快實現停火的方式；而凱洛格則認為烏克蘭永遠不會同意單方面將這些領土的所有權讓給莫斯科。

與此同時，路透社的另一篇報導也引述一名知情人士指出，美烏官員11日就川普政府擬定的「烏克蘭礦產協議草案」舉行了會晤，但雙方出現強烈分歧，取得突破的機會渺茫。報導稱，最新的草案除賦予美方開採烏克蘭礦藏的權利外，也要求基輔將所有相關收入存入聯合投資基金，卻未提供基輔所要求的安全保障。知情人士指會談氣氛「極為敵對」，並透露美方甚至提議讓其控制穿越烏克蘭至歐洲的俄羅斯天然氣管道，引發烏方不滿。