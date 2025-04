美烏礦產協議談不攏！美特使建議效仿二戰後德國　劃分東西烏克蘭

▲由於俄國拒絕停火,凱洛格建議烏方效仿二戰後的德國進行分區管理,但他後來澄清其言論被誤解。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)提議,將烏克蘭劃分為類似二戰後東、西德的「分區管理」,在第聶伯羅河以西建立由英法領導的「安撫部隊」(reassurance force, 或稱「安全保障部隊」),並將烏克蘭軍隊集中在第聶伯羅河以東,在目前前線附近建立一個非軍事區,而現已遭俄軍控制的區域則持續由俄方掌控。

據《基輔獨立報》報導,凱洛格接受《泰晤士報》訪問時,將劃分烏克蘭的構想比喻為戰後柏林的分區管理,但強調並非主張分裂烏克蘭,「這幾乎可以看作柏林在二戰後的情況。它們當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區,和一個美國區。」

凱洛格還提到,第聶伯河是一個良好的天然屏障,同時建議在烏克蘭東部沿著現有前線,建立一個18英里的非軍事區,作為俄羅斯與西方軍隊之間的緩衝區。凱洛格進一步解釋,「雙方各退15公里,就會有18英里,那我們就可以建立一個可監控的非軍事區 (DMZ),還有停火地區(no-fire zone),你可以很容易地監控它。」

For clarity, Was this (or was it not) your plan? pic.twitter.com/zgD81WiLrg

儘管俄國多次反對歐洲軍隊監督停火,但凱洛格認為,在第聶伯河以西部署歐洲部隊不具挑釁性,不過他同時也強調,美國不會向烏克蘭派遣地面部隊,警告英法勿指望美國支持「志願者聯盟」(Coalition of the Willing)。凱洛格的言論迅速引發爭議,他事後在網上澄清其言論被誤解,「我指的是盟軍負責的區域,而不是瓜分烏克蘭」。

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO