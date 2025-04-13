不止礦產資源！川普傳逼烏交出關鍵天然氣管道：回報拜登軍援

▲川普據傳要求烏克蘭交出橫跨俄烏的天然氣管道，作為先前提供軍援的「回報」，引發烏方反彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國據傳要求烏克蘭交出一條關鍵天然氣管道的控制權，並施壓基輔簽署礦產資源協議，作為美方先前對烏提供軍援的「回報」，引發烏方強烈反彈。烏克蘭總統澤倫斯基表明，該國只接受對等合作，而專家也形容美國此舉帶有「殖民式敲詐」意味，雙方談判陷入僵局。

據《衛報》報導，美烏官員11日在華盛頓進行會談，就美方提出的新礦產協議展開談判，然而消息指出，雙方的談判充滿了火藥味。路透社指出，美方在最新草案中提出的條件比2月更為極端。今年2月，美方在原始版本的礦產協議中，僅要求基輔向華盛頓提供價值5000億美元的稀有金屬、石油和天然氣資源。

然而，一名知情人士卻透露，美方在最新草案中，增加了新的要求，逼迫烏克蘭交出一條關鍵天然氣管道的控制權。這條建於蘇聯時代的天然氣管道位於歐盟和斯洛伐克的交界處，橫跨了俄羅斯蘇德扎（Sudzha）到烏克蘭烏日霍羅德（Uzhhorod），長約1200公里。它是歐洲能源供應的命脈，同時也是烏克蘭基礎設施的關鍵部分。

▲澤倫斯基3月前往白宮與川普就礦產協議進行會談時，也曾鬧得不歡而散。（圖／路透）

烏克蘭經濟戰略中心專家蘭達（Volodymyr Landa）指出，美方的最新要求猶如「殖民地式」的霸凌，基輔幾乎不可能接受這種「恃強凌弱」的要求。去年，澤倫斯基曾建議讓美國進入烏克蘭發展不足的礦產領域，希望川普繼續軍援烏克蘭，以換取未來共同投資的利潤。

然而，川普不僅拒絕提供安全承諾或軍事援助，還希望烏克蘭交出其天然資源，作為對前拜登政府提供武器的「回報」，引發基輔不滿。與此同時，川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）還提出烏克蘭應考慮將俄軍佔領的4個烏克蘭省份割讓給莫斯科，還暗示烏克蘭恐將面臨柏林二戰後被分割成東、西德的局面，引發巨大爭議。

4月10日，烏克蘭總統澤倫斯基在接受記者採訪時表明，他已準備好達成協議，使其國家現代化，但烏克蘭只能在雙方對等的情況下同意合作，且所有利潤與收入必須「五五分帳」。