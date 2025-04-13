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最大黑幫10年內鬥落幕？日警突收「山口組」來信喊：不再製造衝突

最大黑幫10年內鬥落幕？日本警方「突收山口組來信」宣告：不再製造衝突

▲「山口組」稱霸日本上百年，血腥暴力、內部鬥爭不斷。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

日本最大黑幫組織「山口組」自創立至今已稱霸上百年，血腥暴力事件層出不窮，內部鬥爭更是衝突不斷，是日本警察的頭痛對象。然而，近日警方突收到山口組高層的來信，宣布「結束內鬥」不再製造衝突，背後原因令人捉摸不透。

綜合富士新聞網（FNN）、產經新聞（Sankei）等日媒報導，幾名山口組高層於本月7日前往兵庫縣警察總部，向警方提交一份承諾書，內容誓言將結束與分裂敵對組織「神戶山口組」長達10年的衝突，不再製造麻煩。此舉不僅引起警方密切關注，外界也紛紛好奇神戶山口組接下來會有何動作。

山口組2015年爆發嚴重內鬥，反對派成員另起爐灶，成立神戶山口組，雙方自此勢同水火，發生多達逾百起暴力衝突事件，至少90人在內鬥中喪命。

而山口組此次罕見與警方接觸，除表明停戰外也提出訴求，希望當局能將他們從「特定抗爭指定暴力團體」黑名單中移除。對此，兵庫縣警方回應，停戰可能只是山口組的單方面承諾，尚無法確定「神戶山口組」對此事的態度，因此將繼續加強警戒。

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