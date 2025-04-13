今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，昨天鋒面通過，各地雨勢明顯，嘉義及台南平地時雨量都有達大雨等級。今天鋒面遠離，晚間水氣緩和，但東北季風影響，今天北部及東北部僅18、19度。明天清晨輻射冷卻影響，竹苗近山區低溫更下探13度。而明天水氣明顯減少，好天氣預計持續到周四。

陳姵安指出，今天鋒面遠離，北部及東北部雨勢緩和，目前雲量偏多，東南部及東部地區仍陸續有局部短暫雨，晚間水氣緩和。今天東北季風影響偏涼，預計明天減弱，天氣回溫，但明天清晨輻射冷卻影響，日夜溫差大。未來一周預計要到周五水氣才會增加。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安表示，昨天鋒面通過，中部以北地區、中南部及花東山區有明顯雨勢，在24小時累積雨量部分，花蓮及南投山區都有100毫米，平地則是桃園中央大學測站3小時累積雨量達100毫米以上，達豪雨等級；另在時雨量部分，嘉義及台南平地都有達大雨等級，目前鋒面遠離已明顯緩和。

她指出，今天東北季風影響，迎風面陸續有零星雨，東南部及花東都有短暫陣雨。明天水氣明顯減少，預計持續到周四，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。周五、周六水氣再增加，中部以北地區、東半部及南部山區降雨機率偏高，且這波水氣預計持續比較久，提醒民眾持續觀察後續天氣變化。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，她表示，昨天鋒面通過，今天東北季風增強，明顯降溫，僅南部有24、25度，其他地區高溫僅20度，北部及東北部更只有18、19度。明天清晨輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫14度，竹苗近山區約13度，白天東北季風減弱，溫度回升，要留意日夜溫差大。周二高溫風向轉變影響降低，周三再度回升，到後期南部地區都有30度高溫機率。

另外，陳姵安也說，今天沿海、高山及離島要留意強陣風；周三晚間至周六馬祖及金門有低雲或霧，提醒民眾留意。