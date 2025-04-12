快訊／大雷雨開炸！桃機「多架航班重飛、盤旋」　5班次轉降高雄

▲桃園機場晚間多個航班受到天候影響延遲。（圖／翻攝自桃園機場直播／遊桃園 Taoyuan Travel）

記者閔文昱／綜合報導

鋒面今(12日)晚間到深夜抵達台灣，今晚到明晨將是降雨最明顯時刻，中央中央氣象署稍早已針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，目前已有多地降下大雨。據了解，桃園國際機場因大雨影響，有多架班機重飛、在空中盤旋，甚至改降高雄。

根據航空資訊，原定今晚降落桃園機場的CX 464（國泰航空）、BR806（長榮航空）、JX 718（星宇航空）、JL 5173（日本航空）、CI 129（中華航空）目前均已轉降高雄國際機場，轉降班次仍在增加當中。

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長榮航空 BR 2892、BR2896、BR 159、BR 806；中華航空 CI 173、CI 123、CI 504、CI 920、CI 109；星宇航空 JX 839、JX805；香港航空 HX 282、HX284；日本航空 JL 5107、中國東方航空 MU 8904、台灣虎航 IT 213、澳門航空 NX 3006、易斯達 ZE885則因大雨延遲抵達或降落。

根據氣象署預報，今天晚上至明天（13日）清晨，各地普遍都有陣雨或雷雨發生的機率，特別是中部以北地區降雨時間可能會比較持續，西半部地區也都要留意可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出請攜帶雨具並且留意自身安全。

目前桃園降下大雨，經濟部水利署稍早也針對桃園市大園區發布二級綜合警戒，提醒民眾慎防水災。