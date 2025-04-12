　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鋒面殺到「8縣市大雨特報」！明起氣溫急探14°C

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署晚間9時15分針對8縣市發布大雨特報。氣象署指出，鋒面通過，易有短延時強降雨，今晚至明（13）日台中以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。


大雨特報

影響時間：12日晚至13日
影響範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署發布8縣市大雨特報。（圖／氣象署）

▲氣象署發布8縣市大雨特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今天晚上至明天（13日）清晨，各地普遍都有陣雨或雷雨發生的機率，特別是中部以北地區降雨時間可能會比較持續，西半部地區也都要留意可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出請攜帶雨具並且留意自身安全。

氣象署指出，明天白天隨著鋒面遠離，降雨會逐漸緩和，剩下花東地區以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣；氣溫方面，明天受到東北季風影響，天氣會明顯轉涼，白天高溫在中部以北和東半部會降到22至23度，跟今天相比，高溫大概會有7到9度的降幅，南部高溫也會略微下降到25至26度，入夜之後到周一(14日)清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫14至16度，南部及台東17至20度，請留意溫度變化，適時增添衣物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中人妻偷吃小王「對話紀錄超色」！綠帽男提告卻一毛都拿不到
大雷雨轟炸北部地區！網友怕爆：電燈一閃一閃
美國公布關稅「豁免清單」！　大量電子產品入列
快訊／鋒面殺到「8縣市大雨特報」！
告五人首登世運開唱「煙火狂發變花火節」！　犬青竟當眾被逼哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「鋒面挾大雷雨」轟炸北部地區！網友怕爆：電燈一閃一閃

快訊／鋒面殺到「8縣市大雨特報」！明起氣溫急探14°C

快訊／大雷雨炸5縣市「小心冰雹」！粉專示警：劇烈對流排排站

館長痛失愛犬大雄！直播紅眼眶：這是我最難過的一天

台鐵電車線受損「故障懸臂鐵道局曾移設」　8列車延誤

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

「鋒面挾大雷雨」轟炸北部地區！網友怕爆：電燈一閃一閃

快訊／鋒面殺到「8縣市大雨特報」！明起氣溫急探14°C

快訊／大雷雨炸5縣市「小心冰雹」！粉專示警：劇烈對流排排站

館長痛失愛犬大雄！直播紅眼眶：這是我最難過的一天

台鐵電車線受損「故障懸臂鐵道局曾移設」　8列車延誤

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

男歌手遭困日本雪地　突冒出「披頭散髮壯漢」全嚇傻…結局翻轉

李到晛、高旻示有望「四搭」！參演《德魯納》編劇新作　反應兩極

領航猿主場優勢消失？卡總怒批賽程安排　PLG：已是3方最大共識

邵雨薇拍照「被日本爺爺誇漂亮」　羞喊：開啟情緒價值的一天

直擊／太狠了！告五人「邀3超大咖夯團」世紀合體　5萬人嗨到暴動

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

「鋒面挾大雷雨」轟炸北部地區！網友怕爆：電燈一閃一閃

崑山科大啟用南部首座電動車基地　賴清德總統肯定綠能布局

美國CBP公布關稅「豁免清單」！大量電子產品入列

北市士林驚現天坑　新工處緊急回填、研判土質鬆軟所致

【狗躍龍門】獒犬衝破紗門！爸聽 "砰" 嚇到從沙發彈起

生活熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

托嬰突收「聯絡簿1通知」　釣出家長更崩潰：直接休5天

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

台灣店家「川普粉絲收145%服務費」全看傻

即／8縣市大雨特報！明氣溫急探14°C

更多熱門

相關新聞

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

鋒面預計今(12日)晚間到深夜抵達台灣，今晚到明晨將是降雨最明顯時刻，各地有降雨機會，其中西半部嚴防短延時強降雨和局部大雨。對此，中央氣象署稍早針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，請注意打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。

極端大風！北京「843棵路樹」被連根拔起

極端大風！北京「843棵路樹」被連根拔起

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

落地窗整片吹飛！河南現15級大風

落地窗整片吹飛！河南現15級大風

鋒面不穩定帶進逼　鄭明典：入夜後抵達台灣陸地

鋒面不穩定帶進逼　鄭明典：入夜後抵達台灣陸地

關鍵字：

天氣氣象大雨特報氣象署

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

川普公開稱「不再需要馬斯克」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面