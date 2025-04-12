快訊／鋒面殺到「8縣市大雨特報」！明起氣溫急探14°C

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署晚間9時15分針對8縣市發布大雨特報。氣象署指出，鋒面通過，易有短延時強降雨，今晚至明（13）日台中以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。



大雨特報

影響時間：12日晚至13日

影響範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市

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▲氣象署發布8縣市大雨特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今天晚上至明天（13日）清晨，各地普遍都有陣雨或雷雨發生的機率，特別是中部以北地區降雨時間可能會比較持續，西半部地區也都要留意可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出請攜帶雨具並且留意自身安全。

氣象署指出，明天白天隨著鋒面遠離，降雨會逐漸緩和，剩下花東地區以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣；氣溫方面，明天受到東北季風影響，天氣會明顯轉涼，白天高溫在中部以北和東半部會降到22至23度，跟今天相比，高溫大概會有7到9度的降幅，南部高溫也會略微下降到25至26度，入夜之後到周一(14日)清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫14至16度，南部及台東17至20度，請留意溫度變化，適時增添衣物。